Yangın söndürme uçağında şehit olan pilot Bahar’ın naaşı İstanbul’a getirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, (OGM) bünyelerine ait AT802 yangın söndürme uçağından irtibatın kesilmesini duyurmasının ardından uçağın Hırvatistan'ın Senj kentinde düştüğünü ve pilot Hasan Bahar'ın şehit olduğunu duyurdu. Şehidimizin acısı Türkiye'yi yasa boğarken Bahar'ın naaşı ilk uçakla İstanbul'a getirildi.

Bahar'ın naaşını taşıyan uçak saat 02.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Havalimanı'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler ve şehidin yakınları hazır bulundu. Şehit Pilot Hasan Bahar'ın naaşı cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.