Yangın söndürme uçağında şehit olan pilot Bahar'ın naaşı İstanbul'a getirildi

Hırvatistan'da 13 Kasım akşamı Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu pilot Hasan Bahar şehit oldu. Şehidimizin naaşı uçakla İstanbul'a getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, (OGM) bünyelerine ait AT802 yangın söndürme uçağından irtibatın kesilmesini duyurmasının ardından uçağın Hırvatistan'ın Senj kentinde düştüğünü ve pilot Hasan Bahar'ın şehit olduğunu duyurdu. Şehidimizin acısı Türkiye'yi yasa boğarken Bahar'ın naaşı ilk uçakla İstanbul'a getirildi.

HIRVATİSTAN'DA ŞEHİT OLAN PİLOT BAHAR'IN NAAŞI İSTANBUL'DA

Bahar'ın naaşını taşıyan uçak saat 02.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Havalimanı'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler ve şehidin yakınları hazır bulundu. Şehit Pilot Hasan Bahar'ın naaşı cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit pilot Bahar'ın cenazesi, Avcılar Merkez Ulu Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

