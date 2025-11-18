Yangın söndürme uçağında şehit olan pilot Bahar'ın naaşı İstanbul'a getirildi
Hırvatistan'da 13 Kasım akşamı Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu pilot Hasan Bahar şehit oldu. Şehidimizin naaşı uçakla İstanbul'a getirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, (OGM) bünyelerine ait AT802 yangın söndürme uçağından irtibatın kesilmesini duyurmasının ardından uçağın Hırvatistan'ın Senj kentinde düştüğünü ve pilot Hasan Bahar'ın şehit olduğunu duyurdu. Şehidimizin acısı Türkiye'yi yasa boğarken Bahar'ın naaşı ilk uçakla İstanbul'a getirildi.
Bahar'ın naaşını taşıyan uçak saat 02.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Havalimanı'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler ve şehidin yakınları hazır bulundu. Şehit Pilot Hasan Bahar'ın naaşı cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
