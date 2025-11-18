Drone tehdidine yerli kalkan: TOLGA! Uzman isim A Haber’de anlattı: Katman katman imha ediyor

Ukrayna'da savaşın seyrini değiştiren, ucuz, hızlı ve öldürücü kamikaze drone'lar, modern orduların en büyük kabusu haline geldi. Almanya'nın 100 milyon Euro'luk drone-savar planını açıkladığı bir dönemde, Türkiye'den bu küresel tehdide karşı yerli ve milli bir cevap geldi: Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen yakın hava savunma sistemi TOLGA. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Geleneksel savunma sistemlerinden farkı ne? Konunun uzmanı Dr. Eyyub Kandemir, tüm detayları A Haber'de anlattı.

"EN ÇOK PERSONEL ZAYİATINI VERDİREN EKİPMAN DRONE'LAR"

Dr. Eyyub Kandemir, drone savaşlarının artık sadece askeri araçları değil, doğrudan insan hayatını hedef aldığını belirterek, Ukrayna'daki acı gerçeğe dikkat çekti. Drone'ların asimetrik bir üstünlük sağladığını vurgulayan Kandemir, savaşın yeni yüzünü şu sözlerle özetledi:

"Ukrayna Savaşı'nda en çok personel zayiatını verdiren ekipman drone'lar. Yani ölen insanların taraflara bakıldığında, insan zayiatı cephedeki karşı karşıya gelen insanların değil, drone-insan çatışmasında insanların zayiat verdiğini görüyoruz. Drone'un maliyeti 200 dolarla en böyle 2 bin dolar arasında. Ve karşısında asimetrik bir... çok ucuza, bu tarafta ise çok pahalı ya insanı, insan canını veyahut da tank gibi sistemleri ne yapabiliyor? Elemine edebiliyor."