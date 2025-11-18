Drone tehdidine yerli kalkan: TOLGA! Uzman isim A Haber'de anlattı: Katman katman imha ediyor
Tarihin ilk "drone savaşı" Ukrayna'da sahnelenirken, milyonlarca liralık tanklar dakikalar içinde imha ediliyor. Dünya devleri milyarlarca dolarlık drone-savar sistemleri için düğmeye basarken, Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOLGA görücüye çıktı. Uluslararası İlişkiler ve Askeri Strateji Uzmanı Dr. Eyyub Kandemir, MKE'nin geliştirdiği yakın hava savunma sistemi TOLGA'nın sırlarını ve katmanlı imha kabiliyetini A Haber canlı yayınında deşifre etti.
Ukrayna'da savaşın seyrini değiştiren, ucuz, hızlı ve öldürücü kamikaze drone'lar, modern orduların en büyük kabusu haline geldi. Almanya'nın 100 milyon Euro'luk drone-savar planını açıkladığı bir dönemde, Türkiye'den bu küresel tehdide karşı yerli ve milli bir cevap geldi: Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen yakın hava savunma sistemi TOLGA. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Geleneksel savunma sistemlerinden farkı ne? Konunun uzmanı Dr. Eyyub Kandemir, tüm detayları A Haber'de anlattı.
"EN ÇOK PERSONEL ZAYİATINI VERDİREN EKİPMAN DRONE'LAR"
Dr. Eyyub Kandemir, drone savaşlarının artık sadece askeri araçları değil, doğrudan insan hayatını hedef aldığını belirterek, Ukrayna'daki acı gerçeğe dikkat çekti. Drone'ların asimetrik bir üstünlük sağladığını vurgulayan Kandemir, savaşın yeni yüzünü şu sözlerle özetledi:
"Ukrayna Savaşı'nda en çok personel zayiatını verdiren ekipman drone'lar. Yani ölen insanların taraflara bakıldığında, insan zayiatı cephedeki karşı karşıya gelen insanların değil, drone-insan çatışmasında insanların zayiat verdiğini görüyoruz. Drone'un maliyeti 200 dolarla en böyle 2 bin dolar arasında. Ve karşısında asimetrik bir... çok ucuza, bu tarafta ise çok pahalı ya insanı, insan canını veyahut da tank gibi sistemleri ne yapabiliyor? Elemine edebiliyor."
KATMAN KATMAN İMHA: İŞTE TOLGA'NIN ÇALIŞMA PRENSİBİ
Dr. Kandemir, TOLGA sisteminin tek bir silaha dayanmadığını, hedefi katman katman yok eden komplike bir savunma mimarisine sahip olduğunu belirtti. Sistemin ilk olarak "soft kill" yani mermi atmadan etkisiz hale getirme yöntemini kullandığını, başarılı olmazsa farklı menzillerde devreye giren "hard kill" yani fiziksel imha sistemlerini devreye soktuğunu anlattı. Kandemir, bu katmanlı yapıyı şöyle açıkladı:
"Önce şunu yapıyor; bir radarımız var. Bu radarla o gelen drone'un sistemlerini bozarak, hiçbir şey atmadan drone'u düşürmeye çalışıyoruz. Hala vuramadım, geçti, geldi. 3 kilometreye vuruyorum. 1 kilometre ötede bu sefer 20 milimetre topla vuruyorum. Hala vuramadım, bu sefer artık 1000 metre ve 300 metrede 12.7 makineli tüfek... Yani buradan bir drone'un... kaçması mümkün değil."
MÜHİMMAT İÇİN ÖZEL BİR DUVAR OLUŞTURUYOR
TOLGA'yı farklı kılan en önemli özelliklerden birinin de kullandığı özel mühimmatlar olduğunu belirten Dr. Kandemir, özellikle 35 mm'lik topların kullandığı "akıllı mühimmatın" havada adeta bir engele dönüştüğünü ifade etti:
"35'i attığınızda, bunlar bir çeşit parçacıklı gibi, yani şöyle; atıyoruz, bir tane kurşun gibi düşünmeyin. O, parçalanıyor, bir duvar oluşturuyor. Orada mutlaka çarparak onun aerodinamiğini bozuyor."
"ÇELİK KUBBE'DEN BAĞIMSIZ, SON SAVUNMA HATTI"
Dr. Eyyub Kandemir, TOLGA'nın Türkiye'nin ana hava savunma şemsiyesi olan "Çelik Kubbe" sisteminden bağımsız çalışmasının stratejik önemine dikkat çekti. Bu özelliğin, ana sistemde bir sorun yaşansa bile TOLGA'nın son bir savunma hattı olarak devreye girmesini sağladığını belirtti.
"Bizim Çelik Kubbe'den bağımsız çalışacak. Yani elimizde Çelik Kubbe bir iş yaparken, Çelik Kubbe'yi destekleyen, onun parçası olmayan, bağımsız bir ikinci sistemimiz. Bu çok büyük, bir defa önemli ve güzel bir şey. Bu, en son senin drone'a karşı güvenliğini sağlayacak."
