Ankara’nın başarısı terör devletini rahatsız etti: En ciddi tehdit Türkiye

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2025 18:43 Güncelleme: 17.11.2025 18:45
Türkiye’nin Başkan Erdoğan liderliğinde güçlenen bölgesel pozisyonu, terör devleti İsrail’i rahatsız etti. Tel Aviv yönetiminin Türkiye’nin bölgede artan etkisinden duyduğu rahatsızlık son açıklamalara da yansıdı. Siyonist Bakan Chikli, Türkiye’yi “en ciddi tehdit” olarak nitelendirirken, Ankara’ya karşı Yunanistan ve GKRY ile ittifak kurulması çağrısında bulunarak dikkat çekici bir çıkış yaptı

Türkiye, son dönemde savunma sanayisinde yakaladığı ivme ile bölgede giderek daha güçlü bir konuma yükseliyor.

Yerli ve milli olarak yapılan; tank, uçak, silah ve hava savunma teknolojilerindeki hızlı gelişim, Türkiye'yi bölgesel dengelerde etkin bir aktör hâline getirdi.

Başkan Erdoğan liderliğinde ortaya koyulan bu güçlenme, özellikle de soykırımcı İsrail'i rahatsız etmiş durumda. Tel Aviv yönetiminin Türkiye'nin artan etkisinden duyduğu huzursuzluk, son açıklamalara ve diplomatik çıkışlara da yansıyor.

İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli

SİYONİST BAKAN'DAN İTİRAF: EN CİDDİ TEHDİT TÜRKİYE

Siyonist yetkililer art arda Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı. İlk olarak İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli, Türkiye'yi "İsrail için en ciddi tehdit" olarak tanımladı. KAN Televizyonu'na konuşan Chikli, Ankara'nın Suriye'ye verdiği desteğin Tel Aviv açısından güvenlik riski oluşturduğunu belirterek Türkiye'nin bölgedeki etkisinden duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

Chikli, Ankara'ya karşı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Siyonist Bakan, Türkiye'nin uluslararası arenada yalnız bırakılması için gerekli tüm adımların atılması gerektiğini savunarak daha sert bir diplomatik tutum çağrısında bulundu.

İsrail’in Washington Büyükelçisi Yahiel Leiter, F-35 sürecinin engellenmesi için Tel Aviv’in devreye girdiğini itiraf etti İsrail’in Washington Büyükelçisi Yahiel Leiter, F-35 sürecinin engellenmesi için Tel Aviv’in devreye girdiğini itiraf etti

TEL AVIV F-35 SATIŞININ ENGELLENMESİ İÇİN DEVREDE

Chikli, Türkiye'nin Suriye'ye sağladığı askeri desteğin İsrail'de ciddi kaygı yarattığını belirtti. Şam yönetimine bağlı yeni bir ordunun oluşturulma sürecinin Tel Aviv'in çıkarlarını tehdit ettiğini söyleyen Chikli, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya bağlı grupların İsrail karşıtı tutum sergilediğine de dikkat çekti.

Türkiye'yi hedef alan bir diğer açıklama ise İsrail'in Washington Büyükelçisi Yael Leide'den geldi.

Leide, Ankara'ya F-35 satılmasını engellemek için Tel Aviv'in devreye girdiğini açıkça itiraf etti. Suudi Arabistan'a yapılması planlanan F-35 satışına aynı tepkinin verilmediğini belirten Leide, bunun İsrail'in bölgesel üstünlüğünü sarsmayacağını, ancak Türkiye'nin kendileri için doğrudan bir rakip konumunda olduğunu vurguladı.

