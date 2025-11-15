İBB iddianamesi | 185 milyon ton kaçak hafriyat 80 milyar kayıp

15 Kasım 2025, Cumartesi

Giriş: 15.11.2025 10:59
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. İddianamede, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yılları arasında toplam 185 milyon ton kaçak hafriyat dökümü yapıldığı, bu nedenle ise yaklaşık 80 milyar tutarında maden kaybı meydana geldiği belirtildi.
