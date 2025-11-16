10 firari yakalanarak Türkiye’ye getirildi! 7’si kırmızı bültenle 3’ü ulusal çapta aranıyordu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesaı üzerinden yaptığı paylaşımın ekran görüntüsü (DHA)

'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma, vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan D.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da,

'Terör örgütüne üye olma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.A. isimli şahıs Fas'ta,

'Dolandırıcılık, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından ulusal seviyede aranan E.F. isimli şahıs Gürcistan'da,

'Vergi usul kanununa muhalefet, Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, 3568 sayılı yasaya muhalefet, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, dolandırıcılık' suçlarından ülkemizce ulusal seviyede aranma kaydı olan A.Ç. isimli şahıs Kuzey Makedonya'da,

Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama, resmi belgede sahtecilik' suçlarından ulusal seviyede aranan N.Ş. isimli şahıs Kuzey Makedonya'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."