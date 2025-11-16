16 Kasım 2025, Pazar

Haberler Gündem Videoları 10 firari yakalanarak Türkiye'ye getirildi
10 firari yakalanarak Türkiye’ye getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.11.2025 11:40
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle ve ulusal düzeyde aranan 10 firarinin farklı ülkelerde yakalanıp Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımına “Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz” notunu düştü. İşte detaylar...
