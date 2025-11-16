10 firari yakalanarak Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle ve ulusal düzeyde aranan 10 firarinin farklı ülkelerde yakalanıp Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımına “Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz” notunu düştü. İşte detaylar...