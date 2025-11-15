Balıkesir'de deprem fırtınası sürüyor! Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem fırtınası devam ederken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bir sarsıntının daha yaşandığını kaydetti. Buna göre bölgede 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD DUYURDU
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-15
Saat:11:46:18 TSİ
Enlem:39.14944 N
Boylam:28.32028 E
Derinlik:12.11 km
Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:
AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp
İŞTE AFAD'IN AÇIKLADIĞI SON DEPREMLER
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-11-15 11:46:18
|39.14944
|28.32028
|12.11
|MW
|4.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 11:34:20
|39.18472
|28.10694
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 11:33:25
|39.16
|28.32694
|10.64
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 11:21:22
|39.15667
|28.32306
|6.99
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 11:19:27
|39.15667
|28.30056
|5.99
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 11:18:11
|37.42556
|37.10472
|7.0
|ML
|1.5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|2025-11-15 11:15:34
|39.15389
|28.30194
|7.04
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 11:13:09
|39.14639
|28.32694
|15.19
|ML
|2.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 11:08:27
|39.15972
|28.32444
|14.74
|ML
|3.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 11:07:21
|39.20361
|28.1225
|7.0
|ML
|2.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 11:03:05
|39.23389
|28.3425
|7.01
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 10:55:31
|39.2425
|28.13167
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 10:48:57
|39.20722
|28.27944
|7.0
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 10:45:40
|39.175
|28.3025
|7.02
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 10:43:39
|37.88111
|43.63917
|8.19
|ML
|2.8
|Gürpınar (Van)
|2025-11-15 10:19:16
|39.26
|28.15778
|7.01
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 10:10:30
|39.175
|28.18833
|7.01
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 10:09:42
|39.165
|28.27889
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 10:03:51
|39.23694
|28.1375
|7.0
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 09:51:55
|40.32944
|34.38806
|7.0
|ML
|1.1
|Sungurlu (Çorum)
|2025-11-15 09:45:42
|39.22333
|28.30278
|7.01
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 09:34:48
|39.22778
|28.13778
|11.87
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 09:22:36
|39.24167
|28.16028
|7.0
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 09:01:36
|38.30306
|30.47583
|7.25
|ML
|1.8
|Dinar (Afyonkarahisar)
|2025-11-15 08:40:06
|39.18444
|28.26889
|6.56
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 08:35:16
|40.64972
|32.81111
|6.95
|ML
|1.4
|Kızılcahamam (Ankara)
|2025-11-15 08:30:59
|39.20417
|28.32167
|7.44
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 08:16:23
|39.20833
|28.20194
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 08:14:30
|39.18222
|28.17306
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 08:04:22
|40.76833
|31.04417
|10.2
|ML
|1.1
|Merkez (Düzce)
|2025-11-15 07:55:44
|39.19361
|28.29639
|7.0
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 07:53:02
|39.18444
|28.19194
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 07:52:44
|39.18611
|28.26056
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 07:40:26
|39.20583
|29.02056
|12.61
|ML
|1.0
|Simav (Kütahya)
|2025-11-15 07:36:08
|39.19639
|28.27556
|7.01
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 07:33:42
|39.22194
|28.15444
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 07:26:30
|39.26667
|28.15694
|6.08
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 07:23:47
|40.1575
|31.83722
|6.99
|ML
|1.4
|Beypazarı (Ankara)
|2025-11-15 07:22:34
|39.23694
|28.2225
|7.0
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 07:22:04
|39.21722
|28.17278
|4.73
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 07:16:35
|39.17306
|28.29222
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 07:14:23
|39.22222
|28.12278
|7.0
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 07:07:19
|39.21889
|28.13917
|7.0
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 07:06:19
|39.2575
|28.13944
|5.85
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 07:03:48
|39.1575
|28.22194
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 06:58:02
|38.38694
|27.82472
|6.86
|ML
|1.0
|Turgutlu (Manisa)
|2025-11-15 06:48:36
|36.95861
|27.75778
|11.94
|ML
|1.6
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.34 km] Bodrum (Muğla)
|2025-11-15 06:45:29
|40.84
|31.625
|10.92
|ML
|0.9
|Merkez (Bolu)
|2025-11-15 06:44:37
|39.67222
|26.48222
|5.38
|ML
|1.0
|Ayvacık (Çanakkale)
|2025-11-15 06:42:22
|39.22083
|28.17639
|4.82
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 06:41:15
|39.23917
|28.16472
|4.01
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 06:39:29
|39.23194
|28.16028
|7.0
|ML
|2.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 06:38:36
|39.23028
|28.12361
|11.86
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 06:31:37
|39.23861
|28.99583
|5.71
|ML
|0.8
|Simav (Kütahya)
|2025-11-15 06:27:03
|38.22583
|38.04417
|7.0
|ML
|1.4
|Yeşilyurt (Malatya)
|2025-11-15 06:25:52
|37.61861
|36.18833
|11.15
|ML
|1.3
|Kadirli (Osmaniye)
|2025-11-15 06:24:07
|39.23556
|28.13333
|7.0
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 06:22:04
|39.23944
|28.15333
|5.87
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 06:19:51
|39.20972
|28.17389
|6.63
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 06:18:02
|39.1675
|28.30667
|7.0
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 06:16:30
|39.17889
|28.19083
|7.0
|ML
|2.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 06:14:53
|39.14944
|27.96833
|7.01
|ML
|1.0
|Akhisar (Manisa)
|2025-11-15 06:10:29
|38.2575
|38.2375
|7.0
|ML
|1.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|2025-11-15 06:09:37
|39.2275
|28.15833
|7.0
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 06:08:34
|39.24833
|28.17222
|4.31
|ML
|2.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 06:04:03
|36.06778
|29.05222
|17.84
|ML
|1.5
|Akdeniz - [33.34 km] Kaş (Antalya)
|2025-11-15 06:01:44
|39.15972
|28.17861
|4.17
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 05:58:41
|39.18861
|28.30167
|7.0
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 05:55:23
|39.22389
|28.14583
|4.57
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 05:54:32
|39.44417
|27.99
|7.0
|ML
|1.2
|Bigadiç (Balıkesir)
|2025-11-15 05:47:59
|39.22972
|28.15889
|7.0
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 05:47:21
|39.25556
|28.12083
|7.0
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 05:43:52
|39.27306
|28.14306
|5.04
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 05:42:10
|39.25889
|28.12472
|6.44
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 05:40:26
|39.19639
|28.25833
|4.98
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 05:36:21
|39.20556
|28.32667
|7.0
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 05:34:53
|39.18694
|28.30611
|4.6
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 05:30:57
|39.17111
|28.34333
|7.01
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 05:26:52
|39.23333
|28.15556
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 05:22:32
|39.23667
|28.14083
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 05:21:31
|39.18472
|28.16694
|9.83
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 05:21:25
|37.25806
|31.17222
|14.91
|ML
|1.6
|Manavgat (Antalya)
|2025-11-15 05:19:39
|38.34833
|27.84611
|7.0
|ML
|1.3
|Turgutlu (Manisa)
|2025-11-15 05:19:14
|39.13
|28.18583
|6.96
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 05:11:58
|39.15972
|28.25667
|4.05
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 05:09:29
|39.2225
|28.16
|5.13
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 05:07:41
|39.23972
|28.17417
|7.0
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 05:06:07
|40.73528
|27.40167
|8.49
|ML
|1.3
|Marmara Denizi - [05.90 km] Şarköy (Tekirdağ)
|2025-11-15 05:03:56
|39.20278
|28.125
|4.68
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 04:59:55
|39.18806
|28.18667
|7.0
|ML
|1.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 04:58:00
|39.17722
|28.15806
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 04:52:55
|39.23722
|28.16472
|5.84
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 04:49:00
|38.12611
|37.27556
|6.97
|ML
|1.2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2025-11-15 04:48:33
|39.23889
|28.15194
|5.04
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 04:48:04
|39.21694
|28.17611
|7.0
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 04:45:15
|39.20556
|28.14306
|7.0
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 04:42:06
|39.24583
|28.94389
|9.53
|ML
|1.0
|Simav (Kütahya)
|2025-11-15 04:37:49
|39.205
|28.1925
|7.0
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-11-15 04:34:40
|38.09556
|38.44472
|5.35
|ML
|1.0
|Çelikhan (Adıyaman)
|2025-11-15 04:32:40
|39.25667
|28.11833
|7.0
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu hafta sonu sınav var mı? 15-16 Kasım'da hangi sınavlar yapılacak, saat kaçta?
- Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı: Kimleri kapsıyor, cezası ne kadar?
- Sıcaklıklar -5’e düşecek! MGM’den toz taşınımı, kar ve kuvvetli sağanak uyarısı: 17 il sarı kodlu alarmda
- O meyveyi yemeden kışa girmeyin! Uzmanlar açıkladı: Vücudunuzdaki eksikliği gideriyor
- Adaylar dikkat! Sağlık Bakanlığı açıkladı: DUS ve YDUS yılda kaç kez yapılacak?
- Brokoli değil, Ispanak hiç değil! Dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi: O yeşil güç ne?
- Taşacak Bu Deniz’in Şerif’i Aytek Şayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi projelerde yer aldı?
- Basit ama etkili! Boğaz ağrısına karşı en etkili yöntem: Sadece 30 saniye
- İSTANBUL’UN O İLÇELERİ! 8 saatlik kesintiye hazır olun: Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Gelecekte ne yiyeceğiz? Uzayda aç kalmayı önleyen yeni yöntem: İçeriği çok şaşırtacak
- Taraftarların acısı yalan değil! Tuttuğunuz takım kaybettiğinde beyninize ne oluyor?
- Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? TRT 1 Taşacak Bu Deniz yeni bölüm yayınlanacak mı?