Balıkesir’de deprem fırtınası sürüyor! Sındırgı’da 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde hissedilen bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11.46'da kaydedilen 4.4 büyüklüğündeki sarsıntı hissedilirken, vatandaşlarda kısa süreli endişeye neden oldu. Depremin derinliği ve koordinatlarına ilişkin ilk bilgiler paylaşıldı.