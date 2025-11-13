13 Kasım 2025, Perşembe
Başkan Erdoğan Asya Kalkınma Bankası Başkanı Kanda'yı kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
13.11.2025
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürürken Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı.

