Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati’yi kabul etti

Başkan Erdoğan, diplomasi trafiğine hız verirken Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati'yi kabul etti.

(Foto: AA)

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da bulundu.