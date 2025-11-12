Başkan Erdoğan Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati’yi kabul etti

12 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2025 17:28 Güncelleme: 12.11.2025 17:36
Başkan Erdoğan, Ankara'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda Erdoğan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati’yi kabul etti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da bulundu.

