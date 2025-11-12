12 Kasım 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüştü

Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2025 14:02 Güncelleme: 12.11.2025 19:28
ABONE OL
Ankara’da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemi C130 kargo uçağı kazası ve Terörsüz Türkiye süreci oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE BAHÇELİ BİR ARAYA GELDİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.20'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Ziyaret, Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşti.

Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı kapıda karşılarken görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

ANKARA'DA KRİTİK ZİRVE!

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir.

Ziyaret, Sayın Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecektir."

(Foto: AA)(Foto: AA)

İŞTE MASADAKİ KONULAR...
Görüşmenin ana gündemi C130 kargo uçağı kazası ve Terörsüz Türkiye süreci oldu.

Başkan Erdoğanın Sorun yok mesajının perde arkasıBaşkan Erdoğanın Sorun yok mesajının perde arkası BAŞKAN ERDOĞAN'IN "SORUN YOK" MESAJININ PERDE ARKASI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüştü Ankara’da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüştü Ankara’da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüştü
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör