Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemi C130 kargo uçağı kazası ve Terörsüz Türkiye süreci oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.20'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Ziyaret, Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşti.
Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı kapıda karşılarken görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir.
Ziyaret, Sayın Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecektir."
İŞTE MASADAKİ KONULAR...
Görüşmenin ana gündemi C130 kargo uçağı kazası ve Terörsüz Türkiye süreci oldu.