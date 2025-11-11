Ünlü çay markasında gıda boyası hilesi! Bakanlık bir bir gözler önüne serdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul'da bir çay markasında gıda boyası ve bir macun ürününde ilaç etken maddesi tespit etti. Bakanlık, sağlığı tehdit eden taklit-tağşiş ürünlere karşı denetimleri artırarak, uygunsuz ürünleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini güncelledi.
Bakanlığın denetimlerinde, İstanbul merkezli Adnan Akın-Öz Akçay Gıda Pazarlama firmasına ait "Öz Akçay Altın" ve "Öz Akçay" marka siyah çaylarda gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.
Ayrıca, "Jetplus Maximum Performance" marka macun ürününde ilaç etken maddesi saptandı.
Bakanlık, mevzuata aykırı ürünlerin tespiti halinde kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini açıkladı.
Bakanlık, vatandaş sağlığını korumak için denetimlerin kesintisiz devam ettiğini ve uygunsuzluk tespit edilen firmalar hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.