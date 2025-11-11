Ünlü çay markasında gıda boyası hilesi! Bakanlık bir bir gözler önüne serdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini güncelledi.

Bakanlığın denetimlerinde, İstanbul merkezli Adnan Akın-Öz Akçay Gıda Pazarlama firmasına ait "Öz Akçay Altın" ve "Öz Akçay" marka siyah çaylarda gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.

Ayrıca, "Jetplus Maximum Performance" marka macun ürününde ilaç etken maddesi saptandı.

Bakanlık, mevzuata aykırı ürünlerin tespiti halinde kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini açıkladı.

Bakanlık, vatandaş sağlığını korumak için denetimlerin kesintisiz devam ettiğini ve uygunsuzluk tespit edilen firmalar hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.