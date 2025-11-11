Türkiye genelinde dev “siber suç” operasyonu: 72 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu!

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son bir haftadır süren siber operasyonlarımızda 403 şüpheliyi yakaladık. Vatandaşlarımızın dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi suçlardan zarar görmesini engelledik." ifadelerini kullandı.

25 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Gaziantep, Bursa ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 25 il merkezli operasyonlarda, "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciz" suçlarına karıştıkları tespit edilen kişilere yönelik baskınlar gerçekleştirildi.