Türkiye genelinde dev “siber suç” operasyonu: 72 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 403 şüphelinin yakalandığını, 179’unun tutuklandığını açıkladı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son bir haftadır süren siber operasyonlarımızda 403 şüpheliyi yakaladık. Vatandaşlarımızın dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi suçlardan zarar görmesini engelledik." ifadelerini kullandı.
25 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Gaziantep, Bursa ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 25 il merkezli operasyonlarda, "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciz" suçlarına karıştıkları tespit edilen kişilere yönelik baskınlar gerçekleştirildi.
Operasyonlar sonucunda:
179 şüpheli tutuklandı,
97 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı,
Diğer şüpheliler hakkında adli işlemler sürüyor.
DOLANDIRICILIKTAN MÜSTEHCENLİĞE UZANAN DİJİTAL SUÇ ZİNCİRİ
Bakan Yerlikaya, yakalanan kişilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım danışmanlığı, ürün satışı, faizsiz kredi" vaadiyle vatandaşları dolandırdıklarını belirtti.
Şüphelilerin ayrıca:
- Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri,
- Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,
- Yasa dışı para transferine aracılık ettikleri,
- Müstehcen çocuk içerikleri barındırdıkları tespit edildi.
72 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Operasyonlar kapsamında yaklaşık 72 milyon TL değerinde mal varlığına da el konuldu.
Bunlar arasında 2 konut, 2 arsa ve 3 araç bulunuyor.
Yerlikaya, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin yanındayız. Bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen dikkatli olun, şüphelendiğiniz durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yaparız."
Bakan, operasyonlarda görev alan tüm emniyet personelini tebrik etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbullular şemsiyesiz çıkmayın! Meteoroloji'den sağanak ve şimşek uyarısı: 43 il listede! Günlerce sürecek
- 11 Kasım ne günü? Geleceğe Nefes fidan sahiplenme nedir, nasıl yapılır? gelecegenefes.gov.tr
- Türkiye’nin milli ara takvimi belli oldu! Süper Lig başlangıç tarihi ve maç programı
- VGM burs sonuçları açıklandı mı, son durum ne? VGM yükseköğrenim (üniversite) burs ücreti ne kadar?
- 7 gün boyunca her sabah zeytinyağı içti: Vücudunda neler değişti? İşte kalp, kolesterol ve bağırsak sağlığına etkisi
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2.764 personel alımı canlı yayınlanacak mı?
- 2025 Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, okullar hangi gün açılacak? 2025-2026 MEB tatil takvimi...
- Ezber bozacak 2026 altın tahmini! 8.000 TL öncesi İslam Memiş alım sınırını açıkladı: Bu rakamı gören şaşıracak
- 33. Dönem POMEM başvuruları 2025 ne zaman? EGM polis alımı tarihi ve başvuru şartları açıklandı mı?
- Ilıman hava bitiyor! Balkanlardan gelen soğuk dalga kapıda! 24 saatten az kaldı: Sağanak, şimşek, don...
- Fenerbahçe-Kayserispor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı şifresiz mi?
- Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Kasım Pazartesi İstanbul'da ulaşım bedava mı? İETT, metro, metrobüs, MARMARAY...