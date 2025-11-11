11 Kasım 2025, Salı
Türkiye genelinde dev “siber suç” operasyonu: 72 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2025 07:39 Güncelleme: 11.11.2025 07:41
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 403 şüphelinin yakalandığını, 179’unun tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son bir haftadır süren siber operasyonlarımızda 403 şüpheliyi yakaladık. Vatandaşlarımızın dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi suçlardan zarar görmesini engelledik." ifadelerini kullandı.

25 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Gaziantep, Bursa ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 25 il merkezli operasyonlarda, "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciz" suçlarına karıştıkları tespit edilen kişilere yönelik baskınlar gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (AA)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (AA)

Operasyonlar sonucunda:

179 şüpheli tutuklandı,

97 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı,

Diğer şüpheliler hakkında adli işlemler sürüyor.

DOLANDIRICILIKTAN MÜSTEHCENLİĞE UZANAN DİJİTAL SUÇ ZİNCİRİ

Bakan Yerlikaya, yakalanan kişilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım danışmanlığı, ürün satışı, faizsiz kredi" vaadiyle vatandaşları dolandırdıklarını belirtti.

Şüphelilerin ayrıca:

  • Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri,
  • Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,
  • Yasa dışı para transferine aracılık ettikleri,
  • Müstehcen çocuk içerikleri barındırdıkları tespit edildi.

72 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonlar kapsamında yaklaşık 72 milyon TL değerinde mal varlığına da el konuldu.
Bunlar arasında 2 konut, 2 arsa ve 3 araç bulunuyor.

Yerlikaya, açıklamasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin yanındayız. Bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen dikkatli olun, şüphelendiğiniz durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yaparız."

Bakan, operasyonlarda görev alan tüm emniyet personelini tebrik etti.

