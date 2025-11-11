Terörsüz Türkiye yolunda yeni toplantı! Gözler saat 17.00'de
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün saat 17.00'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle bir araya gelecek.
Görüşmede, komisyonun çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin yol haritasının ele alınması bekleniyor.