Meclis’ten 420 sayfalık taslak raporu: Misafir anne uygulaması yaygınlaştırılmalı

11 Kasım 2025, Salı
Giriş: 11.11.2025 07:02
"Yenidoğan Çetesi” olarak anılan ve çok sayıda bebeğin ölümüne neden olan vakaların ardından Meclis’te kurulan ‘TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu’ 420 sayfalık taslak raporunu oluşturdu. Raporun tespitler bölümünde bir daha benzer olayların yaşanmaması için “Misafir Anne” uygulamasının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Yargı süreci devam ederken TBMM'de tüm partilerin ortak önerisi ile 'Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu' kurulmuştu.

Komisyon çalışma sürecinde pek çok ismi dinledi ve 420 sayfalık taslak raporunu oluşturdu. Raporun tespitler bölümünde yenidoğan çetesinin ortaya çıkışında, yetişmiş personel eksikliğinin yaşanmasının etkili olduğu belirtildi. Bir daha benzer olayın yaşanmaması için "Misafir Anne" uygulamasının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekildi. Riskli gebelikler için uygulanan ve doğum sonrası annenin ve bebeğinin evlerine güvenle ulaşmaları sağlayan 'Misafir Anne' programının yaygınlaştırılması önerildi.


DOĞUM SONRASINA DA TAKİP
Sabah'ın haberine göre Program ile Sağlık Bakanlığı iklim ve yol şartları sebebiyle ulaşımı zor yerlerde yaşayan, sosyal sebeplerle doğum esnasında sağlık kurumuna erişimde problem yaşayabilecek gebeler ve riskli gebeleri tespit ediyor. Söz konusu gebeler evlerinden alınarak, ambulans ve diğer nakil araçlarıyla hastaneye getiriliyor, doğum oluncaya kadar misafir ediliyor, doğum sonrası annenin, bebeğinin evlerine güvenle ulaşmaları sağlanıyor. Böylece anne ve bebek ölümleri ya da çeşitli sağlık sorunlarının önüne geçiliyor. Bu uygulama ile doğumu yüksek risk taşıyan gebelerin, doğuma yakın dönemde uygun donanıma sahip sağlık merkezlerine yönlendirilerek takip, doğum süreçlerinin güvenli koşullarda gerçekleştirileceğine dikkat çekildi.

ÖDEME SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLMELİ
Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme sisteminin değiştirilmesi gerektiği ifade edilerek, Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından uygulanan ödeme tarifeleri sağlık hizmetlerinin nitelikli, kesintisiz, güvenli sunumunu destekleyecek biçimde yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Mesai içi ve sonrası hizmet veren hekim kadrosunun sürdürülebilir şekilde istihdamını mümkün kılacak düzeyde bir ödeme altyapısı oluşturulması, yapının 7/24 esasına göre hizmet veren yenidoğan yoğun bakım ekip bütünlüğünü teşvik etmesi gerektiği kaydedildi.



SEZARYENİN OLUMSUZ SONUÇLARI AZALTILMALI
Diğer öneriler şu şekilde:
Özellikle ileri yaş gebeler, akraba evliliği öyküsü bulunanlar gebelik sürecinde Genetik Tanı Merkezlerine yönlendirilmeli.
Riskli gebeliklerin izlenmesi için önceden tanımlanmış eylem planları hazırlanmalı.
Gebelik sürecine ilişkin tarama testlerinin zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla dijital takip sistemleri kullanılmalı, otomatik uyarı sistemleri geliştirilmeli.

Aile hekimleri, kadın doğum uzmanları için ulusal düzeyde bir tarama rehberi hazırlanmalı.
Sezaryenin anne ve yenidoğan sağlığı açısından olumsuz sonuçları azaltılmalı.

3. SEVİYE YOĞUN BAKIMA SEVK ZORUNLULUĞU
Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde donanım güncellenmeli.
Ambulans ve acil bakım teknikerliği programının süresi, içeriği geliştirilmeli.

32 haftadan küçük ve doğum ağırlığı 1500 gramın altında olan yüksek riskli yenidoğanların yaşamsal işlevlerinin sürdürülebilmesi için bebeklerin doğrudan yenidoğan uzmanı bulunan, en az 3. seviye yoğun bakım hizmeti sunabilen merkezlere sevki zorunlu hale getirilmeli.

