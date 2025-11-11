Katil İsrail Parlamentosu’ndan skandal hamle: Filistinli esirlere idam kararı | Siyonist Bakan’dan utanç verici kutlama

11 Kasım 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2025 00:33 Güncelleme: 11.11.2025 01:58
Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısının, Katil İsrail Meclisinde düzenlenen ilk oylamada kabul edildiği belirtildi. Skandal kararın ardından aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir, yasanın geçmesini kutlamak için tatlı dağıttı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, söz konusu yasa tasarısının oylanması için İsrail Meclisinde oturum düzenlendi.

Oylamada 120 milletvekilinden 39'u evet, 16'sı hayır oyu kullandı.

BEN-GVİR'DEN SKANDAL SÖZLER

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oylamanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Otzma Yehudit (Ben Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi) tarih yazma yolunda ilerliyor. Söz verdik ve yerine getirdik. Teröristler için idam cezası yasası ilk oylamada kabul edildi." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, daha önce defalarca Filistinli tutukluların idamına olanak sağlayacak bir yasa tasarısının kabul edilmesi için çağrıda bulunmuştu. İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, geçen hafta söz konusu tasarıyı kabul ederek Mecliste oylanmasının önünü açmıştı.

Tasarının yasalaşması için Meclisteki 3 oylamada kabul edilmesi gerekiyor.

BEN-GVİR'DEN SKANDAL KUTLAMA

Terör devleti Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail Parlamentosu'nda Filistinli esirleri terörle suçlayıp idam etmelerine imkan veren yasanın kabul edilmesini kutlamak için tatlı dağıttı.

İşte o anlar:

