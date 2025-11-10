10 Kasım 2025, Pazartesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Beyaz Saray'da!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Beyaz Saray'da!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 21:30 Güncelleme: 10.11.2025 21:46


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile ve ABD'li yetkililerle görüşmeler gerçekleştiriyor. Temaslarda Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alınıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD'ye gitti. Bakan Fidan burada temaslarını sürdüyor.

Bakan Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile ve ABD'li yetkililerle görüşmeler gerçekleştiriyor. Temaslarda Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alınıyor.

