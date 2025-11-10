Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Beyaz Saray’da!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD'ye gitti. Bakan Fidan burada temaslarını sürdüyor.

Bakan Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile ve ABD'li yetkililerle görüşmeler gerçekleştiriyor. Temaslarda Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alınıyor.