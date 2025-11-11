Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Washington’da Suriye zirvesi

Dışişleri Bakanı Halan Fidan, Trump-Şara görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da ABD ve Suriyeli mevkidaşları ile 3'lü zirve gerçekleştirdi. Bakan Fidan Washington'daki kritik Suriye toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüşmesinde Suriye'nin bütünlüğünün korunmasının son derece önemli olduğunu vurgulayarak "Cumhurbaşkanımızın görüşlerini ilettik" ifadelerini kullandı.