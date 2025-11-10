“Bölgede 7'ye varan deprem oluşturabilecek fay var” Şükrü Ersoy A Haber’e konuştu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 21.20'de meydana gelen depremin ardından bölgede yaşanan artçı ve fay gerilimine ilişkin A Haber'e konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 7 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek fayın olduğunu söyledi.

"BÖLGEDE ARTÇI SAYISI 16 BİNİ GEÇTİ"

Yaşanan depremin aslında Batı'da gerçekleştiğini belirten Ersoy, dün gece art arda 4'ü geçen depremlerin yaşandığını belirterek, "Bunlar yıkıcı depremler değil ama 4.9, bayağı bayağı hissedilebilir bir deprem" diyerek şöyle konuştu:

"Mesela bu meydana gelen deprem Batı'da aslında. Bir ara dediğiniz gibi, şeye doğru, Güneydoğu'ya doğru kayar gibi oldu Sındırgı'nın Güneydoğu'suna göre. Şimdi daha batıda. Dün gece de üç tane art arda 4'ü geçen depremler oldu. Yine çok hissedilebilir. Doğrusu Sındırgı çevresinde yaşayan vatandaşlar için çok kaygı verici tabii. Düşünsenize, yatıyorsunuz, sürekli sallanıyorsunuz. Elbette bunlar yıkıcı depremler değil, hissedilebilir depremler ama ciddi şekilde hissettiklerine kuşku yok. Yani 4.9, bayağı bayağı hissedilebilir bir deprem. Bir yıkıcılık açısından bir tehlike görmüyoruz ama, sizin programda yine söylemiştim, hatırlarsanız, bu depremler aylarca devam edecek. Evet. Normal şartlar altında yıkıcı deprem beklemeyiz ama binlerce deprem meydana gelecektir diye. Evet. Nitekim 16.000'i geçti deprem sayısı. Yani bu bölgede öbekler halinde, çizgisel değil, öbekler halinde fay, artçıları mı diyelim artık, bir deprem fırtınası var bölge içerisinde. İşte bir Güneydoğu'ya kaydı sizin söylediğiniz gibi ama bunlar biraz daha batıdaki depremler. Demek ki yer kabuğu altındaki bir hareketliliği görüyoruz burada. Ben bunların tektonik depremler olamayacağını söylemiştim hatırlarsanız.