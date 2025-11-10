“Bölgede 7'ye varan deprem oluşturabilecek fay var” Şükrü Ersoy A Haber’e konuştu
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan 6.1’lik depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken bölgeden bir deprem haberi daha geldi. A Haber’e telefon bağlantısıyla katılan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgede 7’ye varan deprem oluşturacak bir fay olduğunu vurgulayarak Balıkesir’de 3 ayda toplam 15 binden fazla sarsıntının nedenine ilişkin konuştu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 21.20'de meydana gelen depremin ardından bölgede yaşanan artçı ve fay gerilimine ilişkin A Haber'e konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 7 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek fayın olduğunu söyledi.
"BÖLGEDE ARTÇI SAYISI 16 BİNİ GEÇTİ"
Yaşanan depremin aslında Batı'da gerçekleştiğini belirten Ersoy, dün gece art arda 4'ü geçen depremlerin yaşandığını belirterek, "Bunlar yıkıcı depremler değil ama 4.9, bayağı bayağı hissedilebilir bir deprem" diyerek şöyle konuştu:
"Mesela bu meydana gelen deprem Batı'da aslında. Bir ara dediğiniz gibi, şeye doğru, Güneydoğu'ya doğru kayar gibi oldu Sındırgı'nın Güneydoğu'suna göre. Şimdi daha batıda. Dün gece de üç tane art arda 4'ü geçen depremler oldu. Yine çok hissedilebilir. Doğrusu Sındırgı çevresinde yaşayan vatandaşlar için çok kaygı verici tabii. Düşünsenize, yatıyorsunuz, sürekli sallanıyorsunuz. Elbette bunlar yıkıcı depremler değil, hissedilebilir depremler ama ciddi şekilde hissettiklerine kuşku yok. Yani 4.9, bayağı bayağı hissedilebilir bir deprem. Bir yıkıcılık açısından bir tehlike görmüyoruz ama, sizin programda yine söylemiştim, hatırlarsanız, bu depremler aylarca devam edecek. Evet. Normal şartlar altında yıkıcı deprem beklemeyiz ama binlerce deprem meydana gelecektir diye. Evet. Nitekim 16.000'i geçti deprem sayısı. Yani bu bölgede öbekler halinde, çizgisel değil, öbekler halinde fay, artçıları mı diyelim artık, bir deprem fırtınası var bölge içerisinde. İşte bir Güneydoğu'ya kaydı sizin söylediğiniz gibi ama bunlar biraz daha batıdaki depremler. Demek ki yer kabuğu altındaki bir hareketliliği görüyoruz burada. Ben bunların tektonik depremler olamayacağını söylemiştim hatırlarsanız.
DEPREM NASIL OLUŞTU?
Deprem magma kökenli mi? sorusuna yanıt veren Ersoy, magmanın yer kabuğuna yüklenmesiyle birlikte meydana gelen depremler olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "Çünkü Türkiye'nin kabuk yapısı açısından en ince bölgesi Ege Bölgesi. Doğu Anadolu daha kalın kabuk yapısı var, o yüzden dağlık zaten. Batı Anadolu'da da bol bol çöküntü havzaları var. İşte nehir sistemleri oradan akıyor ama o nehir sistemlerinin dağlarla olan sınırları hep fayıyla. Bu kabuğun inceldiğini gösteriyor. İncelen kabuğun altında da gayet tabii belli bir kalınlıktan sonra magma faaliyetlerinin olduğu, volkanik faaliyetlerinin olduğu bir kısım var. Yüzeye çıkmak için zorlarken bu depremlerin olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
"SİMAV FAYI 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLUŞTURABİLİR"
Bugünkü yaşanan depremin magmanın içinde değil yukarıdaki soğuk yer kabuğuna yaptığı baskı neticesinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Magmanın içindeki bir deprem değil. Bu magmanın yukarıdaki soğuk yer kabuğuna yaptığı baskı neticesinde oluyor. Ve kırılıyor ve bir çatlak boyunca hissediliyor bunlar. Bazen düzlemsel gibi gözüküyor ama toplamına baktığınızda çok dağınık bir deprem fırtınası var. Bir çizgiyi, bir fayı takip etmiyor. Hemen yanında devasa bir fay var. 7 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek Simav fayı var. Onun üzerine düşmüyor. Hep o fayın güneyine doğru düşüyor, Sındırgı'nın Güneydoğusu'na doğru düşüyor. Bazen Simav'ın kuzeyinde Naşa denilen bölgelerde deprem kümelenmeleri oluyor ama tipik, karakteristik bir fay üzerinde düşmüyor depremler. Eğer öyle olsaydı zaten depremlerin üzerinde biriken enerji neticesinde tektonik depremler oluyor diyebilirdik. Ben şimdi diyemiyorum şahsen. Yani bir başkası diyebilir ama ben diyemiyorum. Bu ve bu depremler devam edecek. Tektonik depremler olsaydı, bu kadar depremden sonra sönümlenirdi. Bu kadar uzun sürmez. Bakın hepsi hissedilebilir depremler. Binlerce deprem. Bunun aritmetiğini yaptığınızda, toplamasını yaptığınızda muhteşem bir enerji ortaya çıkıyor. Eğer tektonik olsaydı bu enerjinin boşalmış olması gerekirdi ama devam ediyor.
ARTÇI SARSINTILAR NE KADAR SÜRER?
6.1'in artçısı ne kadar olur ki? İşte bir ay, bir buçuk ay içerisinde giderek küçülerek sönümlenmesi gerekirdi. Bakın, sönümlenmek şöyle dursun, 5'e, 5'in üstüne çıkan depremler oluyor. Yani bunu bir tektonik depremle açıklamak bana göre, benim bilgilerim ışığında mümkün değil.
"EN GÜVENLİ YERLER SAĞLAM BİNALARDIR"
Depremde en güvenli yerler sağlam binalardır. Dışarısının tehlikesi daha çok etkileyebilir. Eğer binanızı bir uzmana göstermişseniz, projesi, malzemesi iyiyse, yönetmeliklere uygunsa, eviniz sallanır ama yıkılmaz. Esas olan budur projede. İnşaat mühendisleri arkadaşlarımız bunları hiç hasar görmesin diye yapmazlar. Bir takım sarsıntı geçirir ama yıkılmaz, içinden sağ çıkarsınız. Esas olan budur projede. Eğer bir uzmana göstermişlerse, güvenliyse, 4 büyüklüğündeki, 5 büyüklüğündeki bir deprem evi yıkmaz. Hatta 6 büyüklüğündeki deprem de yıkmaz. Eğer bu büyüklüklerde deprem yıkılıyorsa bunu depremi suçlamak yerine, o evi yapanların zafiyetlerine atfetmek gerekir.
