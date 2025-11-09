Ülkeler arasında SİHA savaşları başladı! A Haber’de dikkat çeken yorum

Dünyada İHA ve SİHA filosuna sahip ülkelere ilişkin veriler dikkat çekti. Buna göre ilk sırada 11 binin üzerinde İHA/SİHA bulunduran ABD'yi Çin 3 bin 500'le Çin izliyor. Türkiye ise 978'le 3'üncü sırayla dikkat çekici bir konumda. Konuyu A Haber'de değerlendiren Uzman isimler, insansız hava araçlarıyla birlikte SİHA'ların savaş konseptini nasıl değiştirdiği sorularını değerlendirdi.

"TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ BİR ATILIM YAPTI"

Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülker: Netice olarak bu SİHA, İHA önemli, fakat yani ülkeler arasında askeri potansiyele göre sıraladığımızda sadece SİHA'yı, İHA'yı dikkate almamamız gerekiyor. Yani konvansiyonel ordu, ne kadar tank, ne kadar savaş uçağı, ne kadar işte diyelim ki sahildar ülkeler bakımından, deniz kenarında olan ülkeler bakımından, böyle savaş gemisi, denizaltı sayısı, bunların hepsi etkiliyor. Tabii ki Türkiye bu aşağılardan gelerek yukarıya doğru çok güçlü bir atılım yaptı. Aslına bakacak olursanız, 1990'lardan beri işgal altında olan, Rusya'nın desteğiyle işgal edilen Azerbaycan topraklarının, rayonlarının onların diliyle kurtarılmasında bu SİHA'lar, İHA'lar çok önemli rol oynadılar. Hatta o tarihte bir İngiliz, eee, böyle savunma konularını anlatan dergisinde galiba Defence Weekly falan gibi bir dergide şunu yazıyordu: "Anadolu'dan çıkan bir Türk'ün güçlü biçimde yaptığı ve yaygınlaştırdığı İHA'lar, tankları fiilen fonksiyonsuz hale getirdi. Tankların işlevi kalmadı." Çünkü orada Rusya, Putin yardım etmedi Paşinyan'a. Daha önceki savaşta yardım etmişti. Yani hava kuvvetleri aslında yoktu bu SİHA'ları, İHA'ları engelleyecek kuvvetleri yoktu Ermenistan'ın. Bu sebeple Ermenistan'ın hareket kabiliyetini Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği ve galiba sınırlı ölçüde İsrail'den de aldığı bu hava unsurları, onların operasyon yapmasını engelledi ve çok önemli bir başarıya imza attık. Sonraki zamanlarda o günden bu zamana kadar 25 sene geçti bunların hem nitelikleri hem sayılarında artış oldu. Şimdi bir bütün olarak baktığımızda bu alanda önemli mesafe kat ettik. Fakat daha savunma sanayine ilişkin diğer araç ve gereçler bakımından almamız gereken mesafe var ve bundan sonra çarpan etkisiyle bu savunma sanayi alanındaki gelişmelerin artmasını bekliyoruz.