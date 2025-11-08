Konser vurgunu Sayıştay raporunda: Ankara’da konserler tek firmaya verildi

Kamu İhale Kanunu'na göre ihale yapmadan doğrudan hizmet alımı yapabilen belediyelerin, kendilerine tanınan bu özel hakkın varlığını ve tekilliğini belgelemesi zorunlu.

Ancak rapora göre ABB, ihaleye çıkılması gereken konser organizasyonlarında sanatçıların temin edilmesi işine, sahne kurulumu, ışıklandırma, reklam, tanıtım vs. konser organizasyonu işlerini de dâhil ederek tek bir şirketten satın alma yoluna gitti.

Rekabet, saydamlık ve şeffaflık ilkesine aykırı davrandı. Bazı sanatçıların konser organizasyon işlerinde sahne kurulum faaliyetlerini ikinci bir kalem olarak fiyatlandırdı. Toplamda 8 konser için sanatçı organizasyon bedeli ve teknik hizmet bedeli olarak 229 milyon 315 bin lira ödendi.

Rapora göre ihaleyle yapılması gereken 40-50 milyonluk organizasyon işleri, 5-10 milyonluk sanatçı temini işlerine dâhil edildi. Sadece sanatçı temini kısmı için faydalanılması gerekirken tek firmadan hepsi satın alındı. ABB, bu duruma verdiği cevapta ise konser organizasyonlarının özel bir hak olarak değerlendirildiğini iddia etti. Bu nedenle konser organizasyon işlerinin de tek bir yerden sanatçıyla birlikte temin edildiğini öne sürdü.

'ÖZEL HAK' SADECE 'ÖZEL' DURUMLAR İÇİN KULLANILIR

Kamu İhale Kanunu'na göre bir kamu kurumu olan belediye kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması ve hizmet alımlarının rekabete uygun gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilen raporda, kanundaki 'özel hak'ların sadece 'özel' durumlar için kullanılması gerektiği vurgulandı. Raporda ayrıca, kanuna aykırı davranışların kamu kaynaklarında azalmaya sebep olacağı gibi kamudaki görevlilerin cezai sorumluluğunu da doğurabileceği ifade edildi.

5'İ TUTUKLU 14 SANIK YARGILANIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, ABB tarafından 2021- 2024 yılları arasında düzenlenen konserlerdeki harcamalarında kamu zararı oluştuğu iddiaları üzerine başlattığı soruşturmada gözaltına alınan 14 kişiden eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya tutuklandı.