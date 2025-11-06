HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever yeniden seçildi! Bakan Tunç’tan tebrik

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

HSK üyeliği seçiminin gizli yapılan birinci tur oylamasına 306 milletvekili katıldı. Seçimlerde Havvanur Yurtsever 245, İsmail Ergüneş 22, Mustafa Naim Yağcı 24 oy aldı, 15 oy da geçersiz sayıldı. Birinci tur oylamada, Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğunun (400) üzerinde oya ulaşılamaması üzerine ikinci tura geçildi.

Bu turda Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu (360) arandı. İkinci tur oylamada da aranan çoğunluğa ulaşılamadığı için en fazla oy alan iki aday arasında ad çekme suretiyle üye seçimine gidildi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın çektiği kurada, Havvanur Yurtsever, HSK üyeliğine yeniden seçildi.

Bozdağ, Yurtsever'i tebrik ederek görevinde başarı diledi. Öte yandan, seçim usulüne tepki gösteren CHP, oylamaya katılmadı.

Genel Kurulda daha sonra Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

TUNÇ'TAN YURTSEVER'E TEBRİK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine yeniden seçilen Havvanur Yurtsever'i tebrik etti.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine yeniden seçilen Sayın Havvanur Yurtsever'i tebrik ediyorum. Birikimi, tecrübesi ve özverili çalışmalarıyla yargı camiamıza önemli katkılar sunmaya devam edeceğine inandığım Sayın Yurtsever'e yeni görev döneminde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

HAVVANUR YURTSEVER KİMDİR?

1972 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da, lise öğrenimini Hatay-Antakya Lisesinde, üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Alanında Yüksek Lisans yapmıştır. İş Hukuku, Tüketici Hukuku, İnşaat Hukuku Arabulucuk Uzmanlık Eğitimleri İle Mevzuat Usul ve Esasları Eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir.

1996 yılında Serbest Avukat olarak mesleğe başlamıştır. Arabuluculuk, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Zeytinburnu Belediye Meclisi'nde 7. Dönem Meclis Üyeliği, Meclis 2. Başkan Vekilliği, Hukuk ve Kadın Komisyonu Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis'nde 2014-2019 Döneminde Meclis Üyeliği, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyeliği, Kadın, Aile ve Çoçuk Komisyonu Başkanlıkları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşavirliği ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. TBMM Genel Kurulu tarafından 24.11.2021 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçilmiş olup, halen bu görevi yürütmektedir.

Aslen Selanik göçmeni olup, Samsun/Bafra'lıdır. Evli ve üç erkek evlat annesidir.