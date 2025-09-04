04 Eylül 2025, Perşembe
Adalet Bakanı Tunç'tan HSK üyeleriyle toplantısına ilişkin açıklama! "Bağımsız yargımızı daha da güçlendireceğiz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 15:27
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK üyeleriyle toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedefler doğrultusunda yapacağımız düzenlemelerle tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendireceğiz" dedi.

Tunç, NSosyal hesabından, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleriyle gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Toplantıda, hukukun üstünlüğünden ayrılmadan yargı sistemini daha etkin ve erişilebilir hale getirmek için yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedefler doğrultusunda yapacağımız düzenlemelerle tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendirecek, insan kaynağı kapasitemizi artıracağız. Bugüne kadar olduğu gibi yeni adli yılda da vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşımanın gayretiyle hep birlikte gece gündüz demeden çalışacağız."

