81 ilde sahte içki operasyonu!

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 81 ilde dün operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik dün düzenlenen operasyonlar kapsamında, 30 bin 836 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 16 bin 888 litre etil alkol ile 4 bin 564 litre sahte alkollü içki ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, 13 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiği ve 179 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil, toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler, hem vatandaşlarımızın sağlığını, hem de hayatını hiçe saymaktadır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. 'Biz gereğini yaparız' Emeği geçenleri tebrik ediyorum."