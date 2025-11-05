05 Kasım 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Selahattin Demirtaş açıklaması

SON DAKİKA! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Selahattin Demirtaş açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 12:19 Güncelleme: 05.11.2025 12:29
ABONE OL
SON DAKİKA! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Selahattin Demirtaş açıklaması

SON DAKİKA! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hakkında açıklamalarda bulundu. Tunç, "Demirtaş kararı kesinleşti. Karar gelince değerlendirilecek" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin açıklama geldi.

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararını anımsattı.

Büyük Daire'nin Adalet Bakanlığı'nın itirazına yönelik ret kararı verdiğini hatırlatan Tunç, "Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek." dedi.

DEVLET BAHÇELİ: TAHLİYESİ HAYIRLI OLUR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin bir açıklama yapmıştı. Bahçeli, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır." demişti.

Bahçeliden Cumhur İttifakında birlik mesajıBahçeliden Cumhur İttifakında birlik mesajı BAHÇELİ'DEN CUMHUR İTTİFAKI'NDA BİRLİK MESAJI
Bahçelinin Demirtaş çıkışı! Tahliyesi mümkün mü?Bahçelinin Demirtaş çıkışı! Tahliyesi mümkün mü? BAHÇELİ'NİN "DEMİRTAŞ" ÇIKIŞI! TAHLİYESİ MÜMKÜN MÜ?
DEM Parti heyeti Demirtaşı ziyaret edecekDEM Parti heyeti Demirtaşı ziyaret edecek DEM PARTİ HEYETİ DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEK

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör