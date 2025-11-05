Baba Hasan İmamoğlu’nun emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı! 31 milyonluk taşınmaza 15 milyonluk ödeme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'rüşvet ve suç gelirlerini aklama' suçundan ifade vermek üzere sabah saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne gelmişti. Selim İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında 'rüşvet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları iddiasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu İsmail Emre Telci'nin, Mali Suçlarla Mücadele Şubesine gelen Selim İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu'nun ifade işlemleri sırasında yanlarında avukat olarak bulunduğu öğrenildi. Selim İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu, emniyette verdikleri ifadelerin ardından ayrıldı.

İŞTE BABA HASAN İMAMOĞLU'NUN EMNİYETTEKİ İFADELERİ:

İfadenin alınmasına geçildi;

Yukarıda vermiş olduğum bilgiler doğrudur ve bana aittir, isnat edilen suçlamayı anladım, sorulacak olduğunuz konularda Avukat Atacan IŞIK ve Avukat İsmail Emre TELCİ eşliğinde vermek istiyorum demesi üzerine ifadeye geçildi.

SORULDU: Kısaca öz geçmişinizi açıklayınız.

CEVABEN: 1948 yılında Trabzon ili Akçaabat ilçesinde doğdum. Eğitim hayatımı Trabzon'da tamamladım. 1968 yılından beri ticaret ile ilgilenmekteyim. Yaklaşık 35 senedir İstanbul'da yaşamaktayım. İnşaat sektöründen emekli oldum.

SORULDU: Üzerinize kayıtlı gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıklarınızın edinim süreçleri hakkında detaylıca açıklamanızı yapınız.

CEVABEN: Üzerime kayıtlı birden fazla gayrimenkul vardır, bunları hatırlamam mümkün değil ancak gerekli yerlerden temin edilebilir. Ayrıca UYAP sisteminden de görülebilir.

SORULDU: Üzerinize kayıtlı olmadığı halde sahibi olduğunuz ya da kullanımınızda olan gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıklarınızı beyan ediniz.

CEVABEN: Benim üzerime kayıtlı olmadığı halde sahibi ya da kullanımımda olan herhangi bir gayrimenkul, araç ya da mal varlığı bulunmamaktadır.

SORULDU: Bu zamana kadar sizin adınıza kayıtlı veya başkası adına kayıtlı olup da sizin kullandığınız telefon numaralarınızı beyan ediniz. Sizin adınıza kayıtlı olup da başkasının kullanmış olduğu telefon numaralarını beyan ediniz.

CEVABEN: Ben yaklaşık 25–30 senedir şu an numarasını hatırlamadığım firmam olan İmamoğlu İnşaat üzerine kayıtlı numarayı kullanıyordum ancak yaklaşık 3 sene önce bu numaramı kapattım. Hali hazırda yaklaşık 3 senedir İmamoğlu İnşaat unvanlı firmam üzerine kayıtlı GSM sayılı numarayı kullanmaktayım. Ayrıca cezaevi ile görüşmek için de GSM sayılı numarayı kullanmaktayım. Bunun haricinde herhangi bir numarayı hatırlamıyorum ve benim adıma kayıtlı olup bir başka şahsın kullandığı telefon numarası bulunmamaktadır.

SORULDU: Bu zamana kadar aktif ya da pasif ayrımı olmaksızın sizin adınıza veya başkası adına kayıtlı olup da sizin kullandığınız banka hesapları ve kredi kartlarını beyan ediniz. Sizin adınıza kayıtlı olup da bir başkasının kullanmış olduğu banka hesaplarını beyan ediniz.

CEVABEN: Ben ticaret ile ilgilendiğim için bu zamana kadar birçok bankada hesabım bulunmaktaydı ancak şu an bireysel olarak Garanti Bankasında hesabım vardır. Benim adıma kayıtlı olan banka hesabını ben kullanmaktayım. Bir başkasının adıma kayıtlı olup benim kullanmadığım banka hesabı bulunmamaktadır.

SORULDU: Üzerinize kayıtlı olan (şahıs firması, ortak/ortak olduğunuz firma, müdürlüğünü yaptığınız firma veya gayri resmi olarak sahibi/ortağı olduğunuz) herhangi bir firma veya iş yeri var mıdır? Varsa bunları beyan ediniz.

CEVABEN : 1968 yılında şahıs firması olarak Trabzon ilinde inşaat sektöründe faaliyet yürüttüm, daha sonra şahıs firması 1990'lı yılların başında İmamoğlu İnşaat Limited Şirketi olarak faaliyetlerimize devam ettik. İmamoğlu İnşaat firmasının ortağına atanana kadar da yönetim kurulundaydım. Bunun haricinde herhangi bir ortağı olduğum, müdürlüğünü yaptığım ya da gayri resmi ortağı ya da sahibi olduğum herhangi bir firma olmamıştır.

SORULDU : Bugüne kadar adınıza düzenlenmiş herhangi bir vekaletname var mıdır? Var ise kimler tarafından sizin adınıza hangi işlemlerde kullanılmak üzere vekaletname verilmiştir?

CEVABEN : Ben ticaret ile ilgilenmekte olduğum için ve inşaat firması olduğu için birçok defa firmanın işlemleri ile ilgili vekaletname vermişimdir ancak bunları net olarak hatırlamıyorum.

SORULDU : Bugüne kadar alacaklı veya borçlusu konumunda olduğunuz icra takip dosyası var mıdır? Var ise kim ya da kimler tarafından açıldığı? Açıklayınız.

CEVABEN : Bu zamana kadar alacaklısı ya da borçlusu olduğum icra takip dosyam olmamıştır.

SORULDU : İmamoğlu İnşaat tarafından satın alınan Gülcüze Tarım'ın satın alma süreci hakkında bilgi veriniz. Bahse konu şirket ne kadar bedelle satın alınmıştır? Satın aldığınız dönemde Gülcüze Tarım'ın öz kaynakları nelerdir? Bu öz kaynakların değeri ne kadardır? Detaylıca açıklama yapınız.

CEVABEN : Tarafıma sorulan Gülcüze Tarım'ın satın alma süreci ile alakalı herhangi bir bilgim yoktur. Firmamın bu tür işlemleriyle firmanın genel müdürü olan Tuncay YILMAZ isimli şahıs ilgilenmekteydi. Söz konusu olayın detaylarına kendisi vakıftır.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, 15.02.2024; 03.04.2024; 16.05.2024 tarihlerinde üç farklı işlemle "GÜLCÜZE TARIMCILIK SAN VE TİC A.Ş HİSSE DEVİR SÖZLEŞME BEDELİ VAD.ÇEKİ ÇEK ÖDEMESİ" işlem açıklamalarıyla toplam 15.000.000,00-TL tutarında İmamoğlu İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nden Ali NUHOĞLU'na bankacılık transfer işlemi gerçekleştirildiği görülmüştür.

SORULDU : MASAK Raporuna konu Gülcüze Tarım unvanlı firmanın size ait olan İmamoğlu İnşaat firması tarafından satın alındığı anlaşılmış, söz konusu firmanın öz kaynaklarıyla birlikte satın alındığı sürece, Gülcüze Tarım unvanlı firmanın İstanbul ili Sarıyer ilçesinde Mıırıgün Mahallesi bulunan 3 adet taşınmazın 31 milyon TL'lik değeri olmasına rağmen şirkete 15 milyon TL ödeme dışında başkaca ödeme yapılıp yapılmadığını net açıklayınız?

CEVABEN : Ben bu konuyla ilgili yukarıda beyan ettiğim gibi söz konusu işlemlerle Tuncay YILMAZ'ın ilgilenmesi sebebiyle vakıf değilim. Firmamın tamamının sahibi ben değilim firmanın hissedarıyım.

Ayrıca Başkanlığımız talebi üzerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) Tarafından, Başkanlığımıza gönderilen ve söz konusu şirketler arasında imzalanan Hisse Devir Sözleşmesinde, Gülcüze Tarımcılık şirketinin hisselerinin tamamına 48 Milyon TL değer biçildiği, İmamoğlu İnşaat A.Ş tarafından söz konusu hisse devrine ilişkin ödemenin 46 Milyon şeklinde 3 taksitle toplam 15 Milyon TL'lik kısmının nakit olarak ödeneceği, kalan 31 Milyon TL'lik kısmının ise İmamoğlu İnşaat A.Ş tarafından 1185 sk. Parsel, Osmanlı Mah. Ömer Seyfettin Cad. No:88/1 Beylikdüzü/İSTANBUL adresindeki 1 adet villanın devri karşılığında ödeneceği hususlarına yer verilmiştir. TMSF tarafından Başkanlığımıza gönderilen evraklarda villanın devrine yönelik olarak yapılan araştırmalarda; İmamoğlu İnşaat A.Ş. ve Ali NUHOĞLU arasında Satış Sözleşmesi düzenlenmediği, ancak söz konusu sözleşmenin noter onaylı olarak yapılmadığı ve adi sözleşme şeklinde düzenlendiği hususu tespit edilmiştir. Bahse konu Satış Sözleşmesi Dosya ekinde yer almaktadır.

Ayrıca söz konusu sözleşmede, İmamoğlu İnşaat tarafından Gülcüze Tarımcılık şirketinin devir tarihinde muaccel hale gelmiş 48 Milyon TL borcunun ise İmamoğlu İnşaat A.Ş tarafından üstlenileceği hususu da yer almaktadır. Bahse konu Hisse Devir Sözleşmesi Raporunuz ekinde yer almaktadır.

İmamoğlu İnşaat A.Ş'nin 2024 yılı yasal defterleri ve bankacılık işlemleri üzerinde yapılan araştırmalarda; Gülcüze Tarımcılık şirket hisselerinin İmamoğlu İnşaat A.Ş yasal defterlerinde, 245-Bağlı Ortaklıklar hesabına 48 Milyon TL bakiye ile kaydının yapıldığı ve sözleşmede belirtilen 31 Milyon TL tutarlı İmamoğlu İnşaat A.Ş tarafından Ali NUHOĞLU'nun banka hesaplarına gönderildiği yasal defter kayıtları ve bankacılık işlemleri üzerinde anlaşılmıştır. Ancak, yukarda bahsi konu villanın devrinin henüz yapılmadığı (projenin devam ediyor olabileceği) anlaşılmıştır. Ayrıca sözleşmede Gülcüze Tarımcılık A.Ş'nin muaccel hale gelmemiş olduğu belirtilen 87 Milyon TL'lik ilişkin İmamoğlu İnşaat A.Ş'nin yasal defterlerine herhangi bir kayıt yapılmadığı anlaşılmıştır.

Hisse Devir Sözleşmesinde belirtilen, Gülcüze Tarımcılık şirketinin muaccel hale gelmemiş 87 Milyon TL tutarındaki borcunu yönelik yapılan araştırmalarda, söz konusu şirketin devir tarihindeki yasal defter kayıtlarında şirketin herhangi bir kuruma, kuruluşa, işletme ve şahsa borçlu olduğuna gösteren bir hesap kaydına rastlanmamıştır.

Gülcüze Tarımcılık A.Ş'nin devir tarihi itibariyle yevmiye kayıtlarında 252-Binalar hesabının bakiyesinin bile 158.323.438,78 TL olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Söz konusu 252-Binalar hesabının, şirket tarafından 31 Milyon TL'ye alınan 2 adet villayı içerdiği ve bakiyenin villaların yapılan tadilat harcamaları ve enflasyon muhasebesi düzeltmeleri nedeniyle söz konusu tutara yükseldiği anlaşılmıştır.

Yukarıda Gülcüze Tarımcılık şirketinin devrine yönelik yer alan tespitlere ilişkin olarak şüpheli şahıslar ALİ NUHOĞLU ve Tuncay YILMAZ tarafından verilen ifadelerdeki özetler; TUNCAY YILMAZ tarafından; "2024 şubat ayında da ALİ NUHOĞLU isimli şahsın sahibi olduğu gülcüze tarım unvanlı şirketi İmamoğlu İNŞAAT firması olarak 48 milyona satın aldıklarını ve ayrıca şirketin 87 milyonluk borcunu ödemek üzere sözleşme ile gülcüze tarım satın aldıklarını, bununla ilgili muhasebecilik yapıldığını ayrıca bu hisseleri sunduğumu, bu arsa içerisinde ayrıca iki konut da satın alınmış olduğu." şeklinde ifade edilmiştir.

ALİ NUHOĞLU isimli şahsın Ekm ifadesinin özeti; 2021 yılında hatırladığım kadarıyla bu villaların alınması hususunda yardımcı olmam için Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde Tuncay Yılmaz beni aradı bana "Ali, burayı Ekrem İmamoğlu'na almak istiyoruz. Şu anda nakit durumumuz buna uygun değil. Şimdi gayrimenkul satımı şeklinde yapacağız. Sizin üzerinizden villayı alacağız, şirketleri devralacağız" dedi. Ben Tuncay Yılmaz'a "şirketimin durumunun iyi olmadığını buna şu aşamada satın alamayacağımı" söyledim. Tuncay Yılmaz bana "TMSF'de ekim yapacaklarından şirketim inceleniyor bu yüzden satın alamıyorum" söylemişti. Bu suretle benden KDV hariç 500 Milyon'a yakın uzun zamandır alamadığım alacaklarımın vardı. Şirketim nakit sıkışıklığından dolayı zor durumda olduğundan bu alacaklarımı alacaklarına karşılık bu teklifi kabul etmek zorunda kaldım. Tarafıma yapılan bu kıymet takdir ve mutabakatları ile beraber Ali NUHOĞLU adet şahsın kurmuş olduğum, GÜLCÜZE TARIM A.Ş'ye girdim. Bu villaları satın almamda devre kadarki süreç içerisinde bu villaların bulunduğu şirkete ilişkin tüm mali ve muhasebe, vergi, tüm işlemlerin takibini İMAMOĞLU İNŞAAT'ın muhasebecileri yürütmüştür. Bu suretle ben 2024 yılının Mart ayında İMAMOĞLU İNŞAAT'a devrettim. Devirle alakalı olarak netice 15 Milyon TL ve Beylikdüzü'nde 6+1 villa vereceklerine (toplamda 48 Milyon TL) ilişkin bir sözleşme yapıldı. Bu olayların basında çok tartışılması üzerine

Şubat ayı içerisinde formaliteden bir ek sözleşme 87 Milyon TL cari borç tanımı altında ne olduğu belirsiz ibare eklediler. Eğer bu para ödenmeliydi yukarıda iki adet villa devir, 15 Milyon TL nakit ödeme yapıldı kapandı gerçekleşti. Şirketin devrinden sonrasında toplam bedeli 15 Milyon olan 3 adet çek verildi. Söz konusu olayın medyada yer alması üzerine bana 4740772268 TCKN'li İMAMOĞLU İNŞAAT VE TİCARET A.Ş tarafından Gülcüze Tarım benim üzerimden alınmıştır. Devir sözleşmesinden sonra bana yapılan yaklaşık 15 Milyonluk tadilat masraflarıma ilişkin 15 Milyon TL'lik çek verildi. Tadilat benim üzerimdeyken yapmış olduğum tadilat masraflarıma ilişkindir. Tadilat yapan taşeronları da bizzat Tuncay Yılmaz yönlendirmiştir. Tadilat masraflarını bankaya değil nakit olarak yaptık. Kendi şirketimde üzerimden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve bir kısım iştiraklerden hizmet alımım oldu. Ben bu hizmet alımlarını 2018'den 2024'e kadar yaptım ve bu iştiraklerden yapılan hakediş ödemelerinde birçok sıkıntılar meydana gelmekteydi. Bu sıkıntıların sebebi olarak da hiçbiri hizmet alımını bana ödemiyordu. Ekonomik sıkıntılarımdan dolayı bu işi yapmak zorundaydım. Herkesin ekonomik sıkıntısı vardı. Ekonomik olarak zorda olduğum için bu işlemi yapmak zorundaydım. İkinci bir husus da 2018 yılından beri bana olan yaklaşık 87 Milyon TL'lik birikmiş alacağımı da nakit sıkışıklığımdan dolayı bir komisyon vermemiz hususu dayatıldı. Ben her ne kadar bu durumun beni huzursuz ettiğini, de benim ekonomik sebeplerle yaptığım bu teklifi kabul etmek durumunda kaldım (...)" şeklinde beyanda bulunulmuştur.

SORULDU : Yukarıda MASAK raporunda ve Ali NUHOĞLU isimli şahsın ekten pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesi birlikte değerlendirildiğinde, bahse konu villa satışı olayının muvazaalı şekilde yapıldığı, söz konusu Gülcüze Tarım unvanlı firmanın 87 milyon TL borcu olmasına rağmen Hisse Devir Sözleşmesinde 87 milyon TL'lik borç gösterildiği ve bu borcuda şirket devreden İmamoğlu İnşaat firması tarafından karşılanacağına dair tespitlere yer verilmesine rağmen söz konusu borcun İmamoğlu İnşaat firmasının defter kayıtlarına kısmen işlenmediği anlaşılmıştır. Ali NUHOĞLU isimli şahsın beyanlarında da yapılan tespitleri doğrular nitelikte beyanlarının bulunduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen tespitler hakkında detaylı bilgi veriniz. Hisse devir sözleşmesinde Gülcüze Tarım'ın belirtildiği gibi bir borcunun olmamasına rağmen borç gösterilmesi ve borcun İmamoğlu İnşaat firması tarafından üstlenilmesindeki amaç nedir? Detaylıca açıklama yapınız.

CEVABEN : Ben yukarıda da beyan ettiğim gibi söz konusu olaya vakıf değilim. Şirketin bu tür işlemleriyle Tuncay YILMAZ isimli şahıs ilgilenmektedir. Detaylarına kendisi vakıftır. Ayrıca benim ismim söz konusu konuda geçmemektedir.