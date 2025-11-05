Asrın inşa seferberliği dünya basınında! Deprem bölgesindeki çalışmalara hayran kaldılar

Hatay'daki deprem konutlarında son durum. (A Haber arşiv)

"15 KASIM'DA 350 BİNİNCİ KONUTUMUZU TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum, deprem bölgesinde hak sahipleri için inşa edilen konutların yüzde 70'inin tamamladığına vurgu yaptı: "Bu da şu demek, her 3 depremzede kardeşimden 2'si evine kavuşmuş. İnşallah 15 Kasım'da 350 bininci konutumuzu teslim edeceğiz ve yıl bitmeden 453 bin hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarının tamamını teslim etmiş olacağız. Türkiye olarak burada saatte 23 günde 550 konut üretiyoruz. Hızlıyız ama hiçbir şekilde kaliteden de ödün vermiyoruz. İklim değişikliğine uyumlu, ısı yalıtımlı, kendi enerjisini üreten bir bakış açısıyla konutlar inşa ediyoruz. Sadece inşaat hızıyla değil burada hız ve kalite arasındaki dengeyi de sağlamaya gayret gösteriyoruz. Biz bu hızlı, kaliteli ve yüksek sayıda konut üretimi deneyimimizi tüm dünya ile paylaşmaya hazırız."

"BU BAŞARI ÖYKÜSÜNÜ YÜZYILIN KONUT PROJESİYLE DAHA YUKARI TAŞIYACAĞIZ"

Sadece deprem bölgesinde değil; 81 ilin tamamında yürüttükleri konut projelerini anlatan Bakan Kurum, şunları söyledi: "Bir taraftan deprem bölgesini ayağa kaldırırken bir taraftan da depreme hazırlıklı hale getirmek, vatandaşlarımızın ev sahibi olması için çok önemli sosyal konut projeleri yürütüyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 1 milyon 750 bin konutu 2002 yılından bugüne yaptık, vatandaşımıza teslim ettik. Bunlar evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için yapmış olduğumuz konutlarımız. TOKİ Başkanlığımız eliyle bu süreci yürütüyoruz. Bu deprem bölgesinde kazandığımız birikimi, tecrübeyi 81 ilimize yayıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Türkiye Yüzyılı'nın en büyük konut projesini başlattık. Bu projeyle birlikte 500 bin yeni sosyal konutumuzu 81 ilimize, ilçelerimize yapıyoruz. Bu projeyle gerileyen sosyal devlet anlayışına Türkiye olarak yeni bir soluk getiriyoruz. İnanıyorum ki asrın inşasında yazmış olduğumuz bu başarı öyküsünü Yüzyılın Konut Projesi'yle daha da yukarıya taşıyacağız."

Brezilya basını deprem bölgesindeki çalışmaları manşetine taşıdı. (A Haber arşiv)

DÜNYA BASINI MANŞETE TAŞIDI

Brezilya'nın önde gelen yayın kuruluşlarından Correio Braziliense, deprem bölgesindeki çalışmaları hayranlıkla manşetine taşıdı. Ünlü yayın kuruluşu, "Türkiye'de yeniden inşa çalışmaları: Saatte 23 konut teslim ediliyor" başlığını atarken; haber metninde de bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için büyük bir seferberlik yürütüldüğünü bildirdi.