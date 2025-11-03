03 Kasım 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Kurtulmuş'tan Balıkesir'deki depreme ilişkin "geçmiş olsun" mesajı

Kurtulmuş'tan Balıkesir'deki depreme ilişkin "geçmiş olsun" mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2025 16:48
ABONE OL
Kurtulmuş’tan Balıkesir’deki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin."

İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremİstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLEN DEPREM

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kurtulmuş’tan Balıkesir’deki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı Kurtulmuş’tan Balıkesir’deki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı Kurtulmuş’tan Balıkesir’deki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör