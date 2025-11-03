Bakan Tekin'den eğitime FETÖ sızması uyarısı: Mücadele bitmedi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde FETÖ yapılanmasına karşın bakanlık olarak teyakkuzda olduklarını belirterek, böylesi bir duruma asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi. 2013 yılına kadar eğitime nüfuz eden örgütün yeniden sızma girişimi planladıklarını ifade eden Tekin "Mücadele tamamlanmış değil" dedi.
FETÖ'nün eğitim sistemine sızma girişimlerine karşı Milli Eğitim Bakanlığı, 10 yılı aşkın süredir kesintisiz bir mücadele yürütüyor. FETÖ yapılanması, yıllarca dershaneler, özel okullar ve yayınevleri üzerinden devletin eğitim politikalarına nüfuz etmişti. 2013'te başlayan kararlı mücadeleyle bu vesayet tamamen sona erdi. Bakanlık, örgütle bağlantılı kurumları tespit ederek kapattı, öğretmen ve yöneticiler hakkında soruşturmalar yürüttü.
15 Temmuz'un ardından bu kurumlar devlet eliyle yeniden yapılandırılarak milletin çocuklarına tahsis edildi. 2013-2016 yılları arasında müsteşarlık görevi döneminde FETÖ'nün eğitim kurumları ve bürokrasi içindeki yapılanmasına karşı kapsamlı bir tasfiye süreci yürüten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gelinen noktayı SABAH'a anlattı. SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile Eğitim Editörü Ceyda Karaaslan'la bir araya gelen Bakan Tekin ''Nöbete devam'' dedi.
YENİDEN SIZMAK İSTİYORLAR
FETÖ'nün yıllar boyunca en güçlü şekilde örgütlendiği alan olan eğitimde, 2013'te başlatılan büyük temizlik, bugün "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"yle yepyeni bir döneme evrildi. Ancak Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e göre mücadele henüz tamamlanmış değil. "Eğitimde vesayet bitti ama bu yapı farklı isimlerle yeniden sızmak istiyor. Biz de 7/24 teyakkuzdayız" diye konuştu. Bakan Tekin, mücadelenin yalnızca bir temizlik süreci olmadığını vurgulayarak "FETÖ'nün vesayeti son buldu ama asıl hedefimiz daha güçlü, daha ahlaklı, daha millî bir eğitim sistemi kurmak. Köklerimizle geleceğimiz arasındaki tek köprü eğitimdir'' dedi. Bu anlayışla hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) ahlak, adalet, merhamet, çalışkanlık ve iyilik gibi değerlere dayalı yeni bir eğitim vizyonunu temsil ediyor. TYMM sadece bir müfredat reformu değil, eğitim yoluyla Türkiye'nin bağımsızlığını, millî kimliğini ve toplumsal direncini güçlendiren stratejik bir adım oldu. Eğitim sistemini dış ideolojik yapılardan koruyarak, gelecekte benzer sızma girişimlerine karşı güçlü bir zihinsel ve kurumsal direnç oluşturmayı amaçlıyor.
RAKAMLARLA FETÖ MÜCADELESİ
Bakan Tekin 10 yıl içinde FETÖ'yle mücadele kapsamında kapatılan okullar ve ihraçlarla ilgili istatistikleri de paylaştı.
İŞTE RAKAMLARLA FETÖ'YLE MÜCADELE:
● İHRAÇ EDİLEN PERSONEL: 34 bin 795
● KHK KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLENLER: 33 bin 716
● KAPATILAN ÖZEL KURUM SAYISI: 3 bin 127
FETÖ SİSTEME YENİDEN SIZAMAYACAK
MEB, örgütün sisteme yeniden sızmasını önlemek için özel öğretim kurumlarında çok yönlü denetimler yürütüyor. Kurum açma, devir ve program ilavesi talepleri titizlikle inceleniyor. FETÖ bağlantılı kişi ve markaların farklı adlarla sektöre girmesi engelleniyor. Yeni düzenlemelerle özel öğretim kursları yalnızca bir bilim grubunda faaliyet gösterebiliyor. İzinsiz faaliyet gösteren kurumlara ağır para cezaları ve kapatma yaptırımları uygulanıyor.
RUHBAN OKULU HAZIRLIKLARI TAMAM
Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması konusuna da değinen Tekin, bunun devlet politikası kapsamında ele alınacağını belirtti. Bakan Tekin "Okulun din adamı yetiştiren bir kurum olarak yeniden açılması talebi Patrikhane'den geldi. Biz teknik hazırlıklarımızı yaptık, raporumuzu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Karar devletin en üst düzeyinde alınacaktır'' diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memura ve 4C'liye 4. veri kapıda: 50 bin TL alana 61.371 lira zamlı maaş! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, vaiz...
- Meteoroloji son dakika | İstanbul, Ankara, İzmir dikkat! Sıcaklıklar sert düşecek, yağışlı sistem kapıda: Yarından itibaren...
- Kira artış oranı hesaplama | Kasım ayı konut, iş yeri, dükkan kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK-TEFE-TÜFE...
- Emekliye enflasyon zammı | SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 3 formüllü artış sinyali! 16.881 TL maaş alana ocakta en az...
- KYK burs/kredi sonuç tarihi belli oldu mu? 2025-2026 GSB KYK burs sonuçları TC ile sorgulama
- Green Card başvuruları ücretli mi oldu, ne kadar? ABD Green Card başvuru tarihleri hangi tarihte?
- SON DAKİKA DEPREM! Balıkesir, İstanbul, Çanakkale, Bursa... Az önce deprem mi oldu nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD-KANDİLLİ
- Nem ve küf kabusuna son! Uzmanların önerdiği 7 mucize bitki
- VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025-2026 VGM burs sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?
- Prens 4. sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlayacak? Prens dizisi yeni sezon son durum ne?
- BJK-FB DERBİ MAÇ SAATİ 2 KASIM | Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?
- TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? TOKİ konut kampanyası başvuruları nereden yapılır?