Bakan Tekin’den eğitime FETÖ sızması uyarısı: Mücadele bitmedi

FETÖ SİSTEME YENİDEN SIZAMAYACAK

MEB, örgütün sisteme yeniden sızmasını önlemek için özel öğretim kurumlarında çok yönlü denetimler yürütüyor. Kurum açma, devir ve program ilavesi talepleri titizlikle inceleniyor. FETÖ bağlantılı kişi ve markaların farklı adlarla sektöre girmesi engelleniyor. Yeni düzenlemelerle özel öğretim kursları yalnızca bir bilim grubunda faaliyet gösterebiliyor. İzinsiz faaliyet gösteren kurumlara ağır para cezaları ve kapatma yaptırımları uygulanıyor.

RUHBAN OKULU HAZIRLIKLARI TAMAM

Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması konusuna da değinen Tekin, bunun devlet politikası kapsamında ele alınacağını belirtti. Bakan Tekin "Okulun din adamı yetiştiren bir kurum olarak yeniden açılması talebi Patrikhane'den geldi. Biz teknik hazırlıklarımızı yaptık, raporumuzu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Karar devletin en üst düzeyinde alınacaktır'' diye konuştu.