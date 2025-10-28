28 Ekim 2025, Salı
Öğretmenleri ilgilendiren karar: Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 11:07 Güncelleme: 28.10.2025 11:07
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10-14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasının çevrim içi yapılacağını açıkladı. Tekin paylaşımında "Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde 10-14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun."

