AK Parti iktidara gelişinin 23'ncü yılını "Milat" vurgusuyla kutladı

AK Parti'nin iktidara gelişinin 23'ncü yıl dönümü partinin sosyal medya hesabından yayınlanan video ile kutlandı. Yer alan videoda ampulün icadı, ilk motorlu uçak uçuşu, Cumhuriyet'in ilanı ve ilk uzun metraj sesli sinema filminin yanı sıra ilk kalp naklinin, aya ilk kez ayak basıldığı günün, internetin doğuşunun, Berlin Duvarı'nın yıkılışının ve AK Parti'nin 3 Kasım 2002 yılında iktidara gelişinin milat olduğu ele alındı.

"BİR MİLATTIR 3 KASIM"

AK Parti tarafından yapılan paylaşımda "BirMillattır3Kasım" etiketi yer aldı. Paylaşımda "Bir ülke umudunu yeniden kazandı, bir millet geleceğine yeniden inandı. O gün, sadece sandıklar değil, tarihte yeni bir sayfa açıldı." ifadeleri kullanıldı.