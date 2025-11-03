AK Parti'den 23'ncü yıla özel "Milat" kutlaması

AK Parti iktidara gelişinin 23'ncü yıl dönümünde N Sosyal hesabından geçmişten günümüze dünya üzerindeki gelişmeleri ele alarak "Milat" olarak nitelendirdiği bir videolu mesaj yayımladı. 3 Kasım 2002'den bu yana icra edilen şaheserlerin yanı sıra savunma sanayiinde çığır açan envanterlerden Alper Gezeravcı'nın ilk uzay yolcuğuna kadar pek çok görüntü ele alındı.