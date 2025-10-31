Kartalkaya’daki otel yangını faciasında karar günü

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması sürüyor.

AA'da yer alan habere göre Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmanın dördüncü günü, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının dinlenilmesiyle başladı.

ERGÜL ÇİFTİNİN AVUKATLARI SAVUNMA YAPTI

DHA'nın haberine göre Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasına ilişkin görülen davanın 3'üncü duruşmasının 4'üncü gününde, otelin sahibi Halit Ergül ile eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül'ün avukatları, dosyaya ilişkin ek savunma yaptı.

HALİT ERGÜL: BİZE EKSİK BİLDİRİLMEDİ

Dünkü duruşmada "Yüce mahkemenin takdiri neyse ona karar verin" diyen Halit Ergül, bugün savunma yaptı.

Halit Ergül, 2007 yılında oteli kayınpederi Mazhar Murtezaoğlu'ndan kiraladığını belirterek, "Yangınla ilgili her şeyi ben kiralamadan önce yapmışlar. Otelde herhangi bir yangının büyüklüğünü artıracak değişiklik yapmadım. Biz düzenli olarak denetleniyorduk. Aygaz, bu olayda en büyük etken. Yangından sonra tüm Türkiye'deki otellerdeki gaz projelerini incelemeye başlamışlar. Bu eksiklikleri benim bilme şansım yoktur. Sigorta şirketi de oteli denetledi ve eksiklik bulamadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, can ve mal güvenliği açısından denetlemesi gereken kurumdur ve bize eksiklik bildirilmedi. Uludağ'da otelleri kapatıyorlar, Bolu'da otelleri kapatıyorlar. Keşke beni de kapatsalardı. Keşke ben de eksikleri bilseydim, kendim kapatsaydım da bunlar yaşanmasaydı. Ben yangın denetleme raporunu yanlış bir evrakın düzeltilmesi şeklinde biliyordum. Ben diğer otelimde 'düğünlerde kuşlar ölmesin' diye havai fişek bile atılmasına izin vermiyordum. Ben işime eşimi ve çocuklarımı karıştırmazdım. Onlar sadece tatil için gelirlerdi. Ben otel müdürü Zeki Yılmaz'ı aradığımda büyük bir yangın olabileceğini düşünmedim. Ben böyle bir yangını öngöremedim. Ben bu riskleri öngöremedim. 25 yıldır böyle bir olay yaşamadığım için kendime güvendim. Allah kimsenin başına vermesin. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Çok üzgünüm" dedi.

KARAR BEKLENİYOR

Mahkeme heyeti, saat 14.00'e kadar ara verdi. Heyet aranın ardından 20'si tutuklu 32 sanığa son sözlerini sorup, karar vermesi bekleniyor.