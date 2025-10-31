31 Ekim 2025, Cuma
Bodrum'da rüşvet operasyonu! CHP'li meclis üyesi gözaltına alındı

Bodrum’da rüşvet operasyonu! CHP’li meclis üyesi gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 02:20 Güncelleme: 31.10.2025 02:21
Bodrum’da rüşvet operasyonu! CHP’li meclis üyesi gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş insanından rüşvet istediği iddiasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alındı. CHP’li belediye meclis üyesi Niyazi Atare, sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesine götürülmesinin ardından yeniden emniyete teslim edilen meclis üyesi ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, Bodrum'da inşaat işiyle uğraşan bir müteahhit, meclis üyesi Atare'nin inşaatına ulaşımı sağlayan yolun açılması için kendisinden para talep ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu. Suç duyurusunun ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Atare'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, çıkar karşılığı kamu görevini kötüye kullandığı yönünde iddiaların da araştırıldığı belirtildi.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri süren Atare, gece saatlerinde sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kontrolün ardından yeniden emniyete teslim edilen meclis üyesinin, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

