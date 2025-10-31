Bodrum’da rüşvet operasyonu! CHP’li meclis üyesi gözaltına alındı

İddiaya göre, Bodrum'da inşaat işiyle uğraşan bir müteahhit, meclis üyesi Atare'nin inşaatına ulaşımı sağlayan yolun açılması için kendisinden para talep ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu. Suç duyurusunun ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen KOM ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Atare'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, çıkar karşılığı kamu görevini kötüye kullandığı yönünde iddiaların da araştırıldığı belirtildi.