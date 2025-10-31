AK Parti'den Kurtulmuş'a yönelik sözlere kınama: Siyaseti zehirleme faaliyetidir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta'nın kendisine yönelik sözlerine tepki göstererek, Komisyon salonunu terk etti. Usta'nın, Kurtulmuş'a yönelik sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik yaptığı paylaşımda, "Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir." ifadelerini kullandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştayın 2026 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Komisyondaki sunumunun ardından TBMM'nin 2026 yılı bütçesi üzerinden söz alan Usta, "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarını eleştirdi.
Usta'nın konuşması sırasında Kurtulmuş'a yönelik "Sizin bir PKK sevdanız olduğunu anladık. Benim anlamadığım şey şu, Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?" sözü üzerine salonda tartışma yaşandı.
Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Usta'yı kullandığı ifadeler nedeniyle uyardı.
Muş, "Numan Bey bizim başkanımız. Ben devlet adamlığından, millet sevdasından başka sevgi tanımıyorum Numan Bey'de. Bu ifade yanlış oldu, buraya yakışmadı" diye konuştu.
"BU LAFI SÖYLEMEK EN HAFİF TABİRİYLE HADSİZLİKTİR, HAKSIZLIKTIR, TERBİYESİZLİKTİR"
TBMM Başkanı Kurtulmuş da Usta'ya tepki göstererek şunları söyledi:
"Ben yedi ceddi ortada olan bir adamım, bugünün adamı da değilim. Siyasi fikirleri ve siyasi mücadelesi hepiniz tarafından malum olan birisiyim. Bu söylenen söz, beni rencide etmenin çok ötesinde çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum, ağır ve yaralayıcı söz kapsamının çok üstünde bir hadsizliktir. Bu arkadaşımız bu salonda, bu söylediği sözlerden vazgeçtiğini açıkça ortaya koymalıdır. Ben PKK sempatizanı, sevdalısı falan değilim. Eğer böyle kabul ediyorsanız bunu size iade ediyorum.
Bu yaptığınız siyasi şovu da böyle basit numaralarla sürdürmeyin. Eğer bende bir sevda olacaksa ben bu vatana millete sevdalıyım. Bu milletin 86 milyon her ferdini kendi kardeşim olarak bilirim, kendi kardeşim olarak kabul ederim. Bu ülkenin insanları arasına 'Türk-Kürt' diye ayrımcılık koymak isteyenlerin hepsinin bu ülkeye zarar verdiklerini, haksızlık yaptıklarını bilirim. Bu ülkenin insanlarını sağcı, solcu, Alevi, Sünni diye ayıranların hepsinin memlekete ihanet ettiklerini düşünürüm. Dolayısıyla böylesine açık fikirlerini 40 senelik siyasi hayatı boyunca dile getirmiş olan bir adama bu lafı söylemek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haksızlıktır, terbiyesizliktir. Ben bu salondan kalkıyorum."
Sözlerinin ardından Kurtulmuş, salonu terk ederken Komisyon Başkanı Muş da görüşmelere ara verdi. Arada İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında da tartışma yaşandı.
"YAPTIKLARI SİYASETİ ZEHİRLEME FAALİYETİDİR"
Usta'nın, Kurtulmuş'a yönelik sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları şöyle:" Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a dönük Yüce Meclis'in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz.
Meclis Başkanımız ülkemizin önemli meselelerinden biri hakkında Meclisimizde yasalara, demokratik ilkelere ve geleneklere uygun bir şekilde yürütülen bir sürece başkanlık etmektedir. Meclis Başkanımızın sorumlu bir siyaset adamı olarak yürüttüğü meşru bir süreci hedef almak adına safedilen saygısız sözler Yüce Meclis'imize de saygısızlıktır.
Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir."
