Karadağ Dışişleri Bakanı A Haber'de: "Türkiye ile mükemmel ilişkilere sahibiz"

Karadağ'da Türk vatandaşlarının iş yerlerini hedef alan saldırılar ve artan gerilimin ardından en yetkili isimlerden biri, Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, yaşananların perde arkasını ve iki ülke ilişkilerinin geleceğini ilk kez A Haber'e anlattı. Bakan İbrahimoviç, yaşanan olayların "kötü niyetli gruplar" tarafından Türkiye ile Karadağ arasındaki mükemmel ilişkileri bozmak için kullanıldığını deşifre ederken, Türk vatandaşlarına yönelik vize kararının nedenlerini açıkladı ve "vize kolaylığı sağlayacağız" mesajı verdi.

"TÜRKİYE İLE MÜKEMMEL İLİŞKİLERE SAHİBİZ, BU OLAY ZARAR VERMEYECEKTİR"

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, başkent Podgorica'da yaşanan ve Türk vatandaşlarının da karıştığı olayın ardından, bazı çevrelerin bunu bir genelleme ve toplu suçlama aracına dönüştürmeye çalıştığını belirtti. Ancak iki ülke arasındaki dostluğun bu tür provokasyonlardan etkilenmeyecek kadar güçlü olduğunun altını çizdi.

"İki ülke arasındaki iyi, hatta mükemmel diyebileceğimiz dostane ilişkiler bu olaydan zarar görmeyecektir. İki ülke arasında son derece iyi ilişkilerimiz vardır; siyasi düzeyde de müttefikiz, NATO'da birlikteyiz. Ayrıca izleyicilerinizin bilmesi gereken önemli bir nokta, doğrudan yabancı yatırımların %20'sinden fazlasının Türk yatırımları olduğudur. Bu yıl bu miktar yaklaşık 92 milyon eurodur. İlişkilerimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor ve biz bu yönde ilerlemeye devam edeceğiz."