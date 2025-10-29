Önce Diyarbakır’da petrol sonra Trakya’da gaz hazırlığı! Bakan Bayraktar duyurdu! Sondaj için geri sayım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)

DİYARBAKIR'DA KAYA PETROLÜ TRAKYA'DA GAZ

Bayraktar, yeni keşiflerin devam edeceğini vurgulayarak, "Kaya petrolüyle ilgili Diyarbakır'da 4 sahada 24 sondaj yapılacak. Benzer yöntemi gaz için Trakya'da uygulamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

"NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN ABD'YE SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Nadir toprak elementlerinin ABD'ye satıldığı iddialarına cevap veren Bayraktar, bunun kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi.

Bayraktar, "Bizim Amerika'da yaptığımız, imzaladığımız anlaşma da ortada, nükleerle alakalı bir anlaşmaydı. Nadir toprak elementleriyle ilgili yapsaydık, emin olun, onu onlar da ilan ederdi, biz de ilan ederdik." ifadesini kullandı.

Eskişehir Beylikova Sahası'nın dünyadaki en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervine sahip saha olduğunu dile getiren Bayraktar, "Beylikova'daki saha, MTA tarafından çok yıllar önce toryum amaçlı keşfedilmiş bir saha. Bu sahada toryum var. Toryum sahası daha sonra 1990'larda Eti Maden'e devrediliyor, yine devletimizin şirketi. Eti Maden de burada 125 kilometre sondaj yapıyor yıllar içinde. 10 yıldan daha fazla bir süre içinde." dedi.

Bakan Bayraktar, Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının devlet eliyle işletileceğini belirterek, "Beylikova'daki endüstriyel tesisinin temelini önümüzdeki yıl atmayı, 2 yıl içinde de tesisi hayata geçirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.