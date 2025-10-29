Önce Diyarbakır'da petrol sonra Trakya'da gaz hazırlığı! Bakan Bayraktar duyurdu! Sondaj için geri sayım
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken Diyarbakır’da kaya petrolü için 4 sahada 24 sondaj yapılacağını, benzer çalışmaların doğal gaz için Trakya’da da başlatılacağını ifade etti. Öte yandan Bayraktar Eskişehir Beylikova’daki dev nadir toprak elementi sahasının devlet eliyle işletileceğini vurguladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TALEP 30 YILDA 3 KATINA ÇIKACAK
Türkiye'nin enerji talebinin 30 yılda 3 katına çıkacağını belirten Bayraktar, artan enerji talebini kesintisiz şekilde karşılamayı, enerji arzını güvence altına almayı, petrol ve doğal gaz aramalarını kararlılıkla sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.
DİYARBAKIR'DA KAYA PETROLÜ TRAKYA'DA GAZ
Bayraktar, yeni keşiflerin devam edeceğini vurgulayarak, "Kaya petrolüyle ilgili Diyarbakır'da 4 sahada 24 sondaj yapılacak. Benzer yöntemi gaz için Trakya'da uygulamayı düşünüyoruz." diye konuştu.
"NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN ABD'YE SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Nadir toprak elementlerinin ABD'ye satıldığı iddialarına cevap veren Bayraktar, bunun kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi.
Bayraktar, "Bizim Amerika'da yaptığımız, imzaladığımız anlaşma da ortada, nükleerle alakalı bir anlaşmaydı. Nadir toprak elementleriyle ilgili yapsaydık, emin olun, onu onlar da ilan ederdi, biz de ilan ederdik." ifadesini kullandı.
Eskişehir Beylikova Sahası'nın dünyadaki en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervine sahip saha olduğunu dile getiren Bayraktar, "Beylikova'daki saha, MTA tarafından çok yıllar önce toryum amaçlı keşfedilmiş bir saha. Bu sahada toryum var. Toryum sahası daha sonra 1990'larda Eti Maden'e devrediliyor, yine devletimizin şirketi. Eti Maden de burada 125 kilometre sondaj yapıyor yıllar içinde. 10 yıldan daha fazla bir süre içinde." dedi.
Bakan Bayraktar, Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının devlet eliyle işletileceğini belirterek, "Beylikova'daki endüstriyel tesisinin temelini önümüzdeki yıl atmayı, 2 yıl içinde de tesisi hayata geçirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
ARAMALARIMIZ SÜRÜYOR
Buradaki keşif sonrasında 2020'de pilot tesisi kurarak saflaştırmayla alakalı çalışmalara başladıklarını söyleyen Bayraktar, şunları ifade etti:
"Bunlar yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'te buradaki pilot tesisi hayata geçirdik. Tesis kuruldu, çalışıyor. Şu anda orada üretimimiz de devam ediyor pilot tesiste. Şimdi ikinci fazda biz endüstriyel tesise, yani daha büyük ölçekli bir tesise burayı dönüştürmekle alakalı çalışıyoruz. Şimdi bir yasa tasarısı güya sunulmuş. Neresinden baksanız elinizde kalıyor. Bazı mineralleri iki kere yazmışlar, bazılarını yazmamışlar. Eti Maden, yüzde 100'ü devletimize ait bir şirket. Kaldı ki şu anda mevcut kanunumuz var. Bu kanun, bir madende uranyum varsa, toryum varsa, burası devlet eliyle işletilir diyor. Dolayısıyla bu sahada da toryum olduğu için zaten burası devlet eliyle işletilecek. Isparta'da arama fazında çalışma yürütülüyor. Malatya Hekimhan ve Sivas'ta da nadir toprak elementi rezervi var."
YURT DIŞI PETROL VE DOĞAL GAZ ARAMALARI DEVAM EDİYOR
Bayraktar, Türkiye'nin yurt dışında petrol ve doğal gaz aramalarına yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi verirken, Libya'da önemli görüşmeleri nihayete erdirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Bayraktar, şunları kaydetti:
"Azerbaycan'da bu sene yeni sahalarda yüzde 30'luk bir pay aldık. Şafak-Asiman Sahası'nda. Kazakistan ile çok yoğun ilgiliyiz, orada çalışmalarımız var. Pakistan'da bir tane deniz sahasına ortak olduk, şimdi yeni ihalelere hazırlanıyoruz. Orada deniz sahalarında ve kara sahalarında ortaklıklara bakıyoruz. Türkiye'nin Irak'ta sadece günlük 15 bin varil üretimi var. Bunun 10-15 katına çıkması gerekiyor. Türkiye'nin Irak'ta Basra'da, Kerkük'te, Kuzey Irak'ta çok yoğun çalışmaları bulunuyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tarihte Şahinşah Bey kim? Kuruluş Orhan’daki Barış Falay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Didar Hatun kimdir, gerçekte var mı? Oyuncu Sevinç Kıranlı kaç yaşında, aslen nereli?
- Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Orhan'da Bennu Yıldırımlar kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı
- EMEKLİYE 30.000 TL ÜSTÜ PROMOSYON JESTİ | 4A-4B-4C'liye zam öncesi ek ödeme listesi geldi: TEB, Vakıfbank, Garanti...
- Nilüfer Hatun kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Kuruluş Orhan’ın Nilüfer Hatun’u Mahassine Merabet hangi dizilerde oynadı?
- SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu nerede, saat kaçta? 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı uçuş programı
- Bugün hangi yollar ücretsiz? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda köprü ve otoyollar bedava mı?
- HAVA DURUMU SON DAKİKA | Meteoroloji'den bölge bölge sarı alarm: Kar, dolu, fırtına, sağanak sonrası pastırma sıcakları geliyor
- 29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi | Bugün hangi yollar, saat kaça kadar trafiğe kapanacak?
- Hakem Yunus Dursun kimdir, kaç yaşında, nereli? Kariyeri ve yönettiği maçlar
- Muhammed Selim Özbek kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakem Muhammed Selim Özbek bu sezon hangi maçları yönetti?
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ | 2-3-4-5 kıtalık kısa, uzun ve anlamlı 29 Ekim şiir seçenekleri