MHP lideri Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Ülkemize kalıcı bahar havası gelecek

YENİ YÜZYILA MÜHÜR VURACAĞIZ

Bu gücün mahsulü bölgesinde ve küresel arenada itibarı sivrilen ve iradesi serpilen büyük Türkiye'nin muştusu olarak belirginlik kazanmaktadır.

Kaldı ki "Terörsüz Türkiye" hedefinin gerçekleşmesiyle beraber ülkemiz ve milletimiz huzurla, istikrarla, muasır ve müreffehle pekişmiş yeni yüzyıla mühür vuracaktır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti geçmişe kıyasla bugün çok daha müessir, çok daha önü ve bahtı açık vaziyettedir. Karanlığa, kargaşaya, karışıklığa, kavgaya, kutuplaşmayla ihatası yapılan korku ve kaygıya teslim edilecek bir geleceğimiz, bununla mündemiç milli gerçeğimiz asla yoktur.

Yeni yüzyılın ikinci yılında "Terörsüz Türkiye" gaye ve gayretiyle ayağımıza vurulan emperyalist prangalar kırılacak, ezeli ve ebedi kardeşliğimiz ortak kader mizanında iyice billurlaşıp ayrılmaz/ayrılamaz bütün haline gelecektir.

Bölücü terör örgütünün tamamıyla son bulması ülkemize kalıcı bahar havası getirecek, bunun bölgemize de muhakkak olumlu ve kayda değer yansımaları olacaktır.

PROVOKASYONLARA KARŞI UYARI

Elbette "Terörsüz Türkiye" amacından rahatsızlık duyan, tahrik ve taciz ortamını diri tumanın çabasında olan yerli ve yabancı odakların varlığı az çok herkesin malumudur.

Barış ve kardeşlikten ürken, bu nedenle fitne aşılamak için pusuda bekleyen çevrelerin açık veya gizli provokasyonlarına her zaman hazırlıklı ve tedbirli olmakta fayda vardır.

Terörsüz Türkiye, Cumhuriyet'in kurucu ruhunun, kuruluş felsefesinin, Milli Mücadele yıllarında çekilen ıstırap ve çilelerden doğan milli zaferin yeni yüzyıldaki nişanesi, Türk-Kürt kardeşliğinin şahlanış timsalidir.