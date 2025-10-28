Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Ülkemize kalıcı bahar havası gelecek

28 Ekim 2025, Salı

Giriş: 28.10.2025 14:42
MHP lideri Bahçeli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Terörsüz Türkiye mesajı veren Bahçeli, Türkiye'nin yeni yüzyıla mührünü vuracağının altını çizdi. Öte yandan provokasyonlara karşı uyarıda bulunan Bahçeli "Her zaman hazırlıklı ve tedbirli olmakta fayda vardır" dedi. 29 Ekim için de konuşan Bahçeli "Cumhuriyet, cumhurla geleceğe uzanacak. Ülkemize kalıcı bahar havası gelecek." ifadelerini kullandı.
