Trafikte yeni dönem! Her konuşma 30 gün boyunca saklanacak! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu

ASELSAN'ın geliştirdiği kameralar (AA)

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları:

"GÖRÜNTÜYÜ 30 GÜN SAKLAYACAK"

Artık jandarma ve emniyet trafikte dağıtımı bu ay sonu tamamladık. Şimdi Yunuslara (Polis Birimi) başladık. Bunu ilk önce İstanbul'la başlattık. Artık biz vatandaşına nasıl davrandığını göreceğiz trafikteki arkadaşlarımızın. Vatandaşımızın onlara nasıl davrandığını geriye dönük 30 gün burada saklıyoruz. Tüm kanun dışı davranış şekli teklifler, bütün bunların tamamı kameranın uygulandığı yerde yüzde 96 bu tür sıkıntılar bitti.

ÇOCUK YAŞTA SUÇA SÜRÜKLENENLER

Öncelikle hayatlarının baharında vefat eden bu evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Dünyada ve bizde suça sürüklenen çocuklarda maalesef yukarıya doğru bir gidiş var. Bizde Avrupa'da Amerika'da... Avrupa'da Amerika'da asayiş olaylarının tırmanışıyla ilgili önlenemez bir tırmanış var. Ama bizdeki ondan farklı. Bizde kişilere karşı katalog 10 önemli suç.

Kabine öncesi dönemde aylık 66 bin 288 olay varken yüzde 114,5 azalış. Yani 2025'in aylık ortalaması 10 bin düşmüş. Aydınlatma adalete teslim etme oranlarımız da 3,1 yani yüzde 98,9 yani 100 olaydan 99'unu o an aydınlatıyoruz.

4 Haziran 2023'ten bu yana bu 10 önemli suçta toplam 98 bin daha az olay meydana gelmiş. Benim birinci görevim olay sayılarını düşürmek. Eğer bir olay engellenemezse Adalete teslim etmek.

Şimdi kasten öldürmek cinayet toplam olay ve suça sürüklenen olay sayıları net bir şekilde huzurlarınıza getirdim. 2020'den 2025'in 9. ayı cinayet 2023'te 2 bin 222'den aşağı doğru gidip yılın ilk 9 ayında 1351. OECD ülkelerinde 100 bin çocuk başına suça sürüklenen şüpheli sayısında biz 100 bin çocuk başına suçlu sayısında sekizinciyiz. Avrupa perişan. Ama biz burada bir bile olsa buna razı olamayız. Çünkü 13 yaşında 11 yaşında 14 yaşında bir çocuk nasıl kasten yaralama kasten öldürme suçu işleyebilir? Bununla nasıl sosyal medya üzerinden övünebilir. O daha da çirkin. Bana göre cinayetten daha da çirkin olan bu!

Adalet Bakanımız yargı paketinde 18 yaşındaki çocukların cezalandırılmalarıyla ilgili aynı bizim teşbihte hata olmasın ama trafik cezalarında güncellemeye ihtiyaç olduğu gibi orada bunları güncelliyorlar. AK Parti Grubu o teklifi Gazi Meclisimizden geçirecek. Biz inanıyoruz ki bu yargı paketlerinde 17 - 18, 16 - 15, 14 - 13 gibi, 12 altındaki skala farklı bir durum arz ediyor. Bunlar artık çok daha caydırıcı hale gelecek. Bunu bir an önce yaparsak ki yapılacağı yönünde Yılmaz Tunç Bakanımızın açıklamaları var. Ben de süratle takip ediyorum. Ben inanıyorum ki yeni yılla birlikte bu suçlar düşecek.