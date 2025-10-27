Bakan Kurum duyurdu! "Yüzyılın Konut Projesi"nde ödeme süreci nasıl olacak? | İşte illere göre konut dağılımı

Grafik-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ayrıca Bakan Kurum 81 ilin sosyal konut dağılım listesini açıkladı. İşte illere göre konut sayısı dağılımı:

Adana: 12.292, Adıyaman: 6.620, Afyonkarahisar: 4.370, Ağrı: 2.840, Aksaray: 2.476, Amasya: 2.601, Ankara: 30.823, Antalya: 13.213, Ardahan: 619, Artvin: 1.020, Aydın: 7.123, Balıkesir: 7.548, Bartın: 1.240, Batman: 3.810, Bayburt: 723, Bilecik: 1.419, Bingöl: 2.072, Bitlis: 2.363, Bolu: 1.950, Burdur: 2.208, Bursa: 17.225, Çanakkale: 3.376, Çankırı: 1.753, Çorum: 2.867, Denizli: 6.190, Diyarbakır: 12.165, Düzce: 2.470, Edirne: 2.530, Elazığ: 3.685, Erzincan: 1.760, Erzurum: 4.905, Eskişehir: 6.025, Gaziantep: 13.890, Giresun: 1.576, Gümüşhane: 926, Hakkari: 1.557, Hatay: 12.639, Iğdır: 1.200, Isparta: 2.889, İstanbul: 100.000, İzmir: 21.020, Kahramanmaraş: 8.195, Karabük: 1.600, Karaman: 1.550, Kars: 1.730, Kastamonu: 2.380, Kayseri: 7.562, Kilis: 1.170, Kırıkkale: 1.689, Kırklareli: 2.255, Kırşehir: 1.633, Kocaeli: 10.340, Konya: 15.000, Kütahya: 3.592, Malatya: 9.609, Manisa: 7.229, Mardin: 5.357, Mersin: 8.190, Muğla: 6.197, Muş: 2.142, Nevşehir: 2.068, Niğde: 2.604, Ordu: 3.334, Osmaniye: 2.990, Rize: 2.042, Sakarya: 6.633, Samsun: 6.397, Siirt: 1.527, Sinop: 947, Sivas: 3.904, Şanlıurfa: 13.190, Şırnak: 1.492, Tekirdağ: 6.865, Tokat: 3.392, Trabzon: 3.734, Tunceli: 775, Uşak: 2.464, Van: 6.803, Yalova: 1.805, Yozgat: 2.858, Zonguldak: 1.872

81 İLE SIĞINAK MI YAPILIYOR?

Bakan Kurum, TOKİ tarafından sığınak yapılıp yapılmayacağına ilişkin "Sığınak bugün dünya ülkelerini incelediğimizde nüfusunun tamamına hizmet veren ülkeler var. Örnek İsviçre, Norveç, ABD'nin sığınak alanları çok yüksek. Biz de artık bu alanda çalışmalarımızı artırdık. Mevzuzat güncellemesi gereği bunları yapıyoruz. Olağanüstü bir durumla ilgili konu değil." dedi.

İŞTE MERAK 5 SORU VE CEVABI

Bakan Kurum, projede vatandaşların en çok merak ettiği 5 soruya yanıt verdi. İşte o sorular ve Bakan Kurum'un yanıtları....

Yapı kullanım belgesi olanlar başvurabilir mi?

Kullanım belgesi olanlar başvuramaz. Vatandaşımız yapı kayıt belgesi almış. Dolayısıyla herhangi bir gayrimenkulü olan başvuramadığı için, yapı kayıt belgesi olan vatandaşlarımız da bu projeden hak sahibi olamazlar.

Hisseli tapu sahipleri başvurabilir mi?

Vatandaşımızın ailesinden kalmış olabilir, kendisi almış olabilir. Hisseli arsası olabilir, hisseli bir gayrimenkulü olabilir. Burada da vatandaşımızın hissesine düşen tutarın 1 milyon lirayı geçmemesi gerekiyor, Belediye rayiçlerine göre.

Geliri olmayanlar başvurabilir mi?

Geliri olmayanlar direkt başvurabilir. Ya annesinden alacaktır, akrabasından alacaktır, ailesi yardım edecektir. Dolayısıyla biz orada bir azami tutar belirledik. Asgari bir şartımız yok.

Yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşları başvurabilir mi?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama yurt dışında yaşayanlar başvuramaz. Çünkü yani bu proje siz de takdir edersiniz ki, burada yaşayan vatandaşımızın, ev sahibi olmayan vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için yapıldı. Dolayısıyla burada ikamet şartımız var.

Kurada kazanamayanlar başvuru ücretlerini alabilecek mi?

Kura çıkmayanlar o ücreti geri alabilecek. Yani biz kurallarımızı çektikçe, örneğin Ankara'da çektik, Ankara'da çıkanlar sürece devam edecek, çıkmayanların ertesi gün hesaplarına paraları iade edilecek.