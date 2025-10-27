Bakan Kurum duyurdu! "Yüzyılın Konut Projesi"nde ödeme süreci nasıl olacak? | İşte illere göre konut dağılımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ili kapsayan Yüzyılın Konut Projesi ile 'Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı' olarak tanıtılan sosyal konut projesini hayata geçiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye dair önemli açıklamalarda bulundu. Kurum İstanbul'da başvuru sahibi vatandaşların hane halkı geliri 145 bin TL, Anadolu illeri için de 127 bin TL olması gerektiğini belirterek "En az 1 yıl o il veya ilçede oturması gerekiyor başvuru sahibinin. Emekli vatandaşlarımız 1 yıl orada oturmuyorsa bile nüfusa kayıtlı olduğu yere başvurabilir. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için de ikamet şartı aramıyoruz." dedi. Kurum, projede taksit sorularına ilişkin de "Aidattan daha düşük bir taksitle ödeyeceksiniz. İstanbul için taksitler 7 bin 313 liradan başlayacak. Örneğin bir vatandaşımıza 65 metrekarelik 2+1 çıktı diyelim 2 milyon 450 bin liralık ödeme yapacak. Yüzde 10 peşinat verecek daha sonra taksitlerini ödeyebilecek." dedi. Ayrıca Bakan Kurum 81 ilin sosyal konut dağılım listesini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ili kapsayan Yüzyılın Konut Projesi ile 'Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı' olarak tanıtılan sosyal konut projesini hayata geçiriyor.
Projeyle inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle satışa sunulacak. Bu sayede vatandaşlar, uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme imkanıyla ev sahibi olabilecek. Ülke genelinde de afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında projeye dair önemli açıklamalarda bulundu.
Kurum İstanbul'da başvuru sahibi vatandaşların hane halkı geliri 145 bin TL, Anadolu illeri için de 127 bin TL olması gerektiğini belirterek "En az 1 yıl o il veya ilçede oturması gerekiyor başvuru sahibinin. Emekli vatandaşlarımız 1 yıl orada oturmuyorsa bile nüfusa kayıtlı olduğu yere başvurabilir. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için de ikamet şartı aramıyoruz." dedi.
AİDATTAN DAHA DÜŞÜK TAKSİTLE ÖDEME İMKANI
Kurum, projede taksit sorularına ilişkin de "Aidattan daha düşük bir taksitle ödeyeceksiniz. 20 yıl vadede ödemeler yapılabilecek. Taksitler 6 bin 750 liradan başlayacak. Herkes bütçesine göre projeden ev alabilecek. Asgari ücretli çalışan vatandaşımız da bu projeden ev alabilir, ödemeleri sağlayabilir." dedi ve şöyle devam etti:
"İstanbul için taksitler 7 bin 313 liradan başlayacak. Örneğin bir vatandaşımıza 65 metrekarelik 2+1 çıktı diyelim 2 milyon 450 bin liralık ödeme yapacak. Yüzde 10 peşinat verecek daha sonra taksitlerini ödeyebilecek."
Ayrıca Bakan Kurum 81 ilin sosyal konut dağılım listesini açıkladı. İşte illere göre konut sayısı dağılımı:
Adana: 12.292, Adıyaman: 6.620, Afyonkarahisar: 4.370, Ağrı: 2.840, Aksaray: 2.476, Amasya: 2.601, Ankara: 30.823, Antalya: 13.213, Ardahan: 619, Artvin: 1.020, Aydın: 7.123, Balıkesir: 7.548, Bartın: 1.240, Batman: 3.810, Bayburt: 723, Bilecik: 1.419, Bingöl: 2.072, Bitlis: 2.363, Bolu: 1.950, Burdur: 2.208, Bursa: 17.225, Çanakkale: 3.376, Çankırı: 1.753, Çorum: 2.867, Denizli: 6.190, Diyarbakır: 12.165, Düzce: 2.470, Edirne: 2.530, Elazığ: 3.685, Erzincan: 1.760, Erzurum: 4.905, Eskişehir: 6.025, Gaziantep: 13.890, Giresun: 1.576, Gümüşhane: 926, Hakkari: 1.557, Hatay: 12.639, Iğdır: 1.200, Isparta: 2.889, İstanbul: 100.000, İzmir: 21.020, Kahramanmaraş: 8.195, Karabük: 1.600, Karaman: 1.550, Kars: 1.730, Kastamonu: 2.380, Kayseri: 7.562, Kilis: 1.170, Kırıkkale: 1.689, Kırklareli: 2.255, Kırşehir: 1.633, Kocaeli: 10.340, Konya: 15.000, Kütahya: 3.592, Malatya: 9.609, Manisa: 7.229, Mardin: 5.357, Mersin: 8.190, Muğla: 6.197, Muş: 2.142, Nevşehir: 2.068, Niğde: 2.604, Ordu: 3.334, Osmaniye: 2.990, Rize: 2.042, Sakarya: 6.633, Samsun: 6.397, Siirt: 1.527, Sinop: 947, Sivas: 3.904, Şanlıurfa: 13.190, Şırnak: 1.492, Tekirdağ: 6.865, Tokat: 3.392, Trabzon: 3.734, Tunceli: 775, Uşak: 2.464, Van: 6.803, Yalova: 1.805, Yozgat: 2.858, Zonguldak: 1.872
81 İLE SIĞINAK MI YAPILIYOR?
Bakan Kurum, TOKİ tarafından sığınak yapılıp yapılmayacağına ilişkin "Sığınak bugün dünya ülkelerini incelediğimizde nüfusunun tamamına hizmet veren ülkeler var. Örnek İsviçre, Norveç, ABD'nin sığınak alanları çok yüksek. Biz de artık bu alanda çalışmalarımızı artırdık. Mevzuzat güncellemesi gereği bunları yapıyoruz. Olağanüstü bir durumla ilgili konu değil." dedi.
İŞTE MERAK 5 SORU VE CEVABI
Bakan Kurum, projede vatandaşların en çok merak ettiği 5 soruya yanıt verdi. İşte o sorular ve Bakan Kurum'un yanıtları....
Yapı kullanım belgesi olanlar başvurabilir mi?
Kullanım belgesi olanlar başvuramaz. Vatandaşımız yapı kayıt belgesi almış. Dolayısıyla herhangi bir gayrimenkulü olan başvuramadığı için, yapı kayıt belgesi olan vatandaşlarımız da bu projeden hak sahibi olamazlar.
Hisseli tapu sahipleri başvurabilir mi?
Vatandaşımızın ailesinden kalmış olabilir, kendisi almış olabilir. Hisseli arsası olabilir, hisseli bir gayrimenkulü olabilir. Burada da vatandaşımızın hissesine düşen tutarın 1 milyon lirayı geçmemesi gerekiyor, Belediye rayiçlerine göre.
Geliri olmayanlar başvurabilir mi?
Geliri olmayanlar direkt başvurabilir. Ya annesinden alacaktır, akrabasından alacaktır, ailesi yardım edecektir. Dolayısıyla biz orada bir azami tutar belirledik. Asgari bir şartımız yok.
Yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşları başvurabilir mi?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama yurt dışında yaşayanlar başvuramaz. Çünkü yani bu proje siz de takdir edersiniz ki, burada yaşayan vatandaşımızın, ev sahibi olmayan vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için yapıldı. Dolayısıyla burada ikamet şartımız var.
Kurada kazanamayanlar başvuru ücretlerini alabilecek mi?
Kura çıkmayanlar o ücreti geri alabilecek. Yani biz kurallarımızı çektikçe, örneğin Ankara'da çektik, Ankara'da çıkanlar sürece devam edecek, çıkmayanların ertesi gün hesaplarına paraları iade edilecek.
