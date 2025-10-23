Arnavutköy Belediyesini hedef alan CHP'li Özel'in "asfalt" yalanına belgeli yanıt: Yalan ağzına yuva yapmış

Fotoğraf-DHA

"2 BİN 600 TL'YE ALDIK İŞTE BELGESİ"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu düzenlediği basın toplantısında konuştu. Candaroğlu, "Sayın Özgür Özel sana 572 bin liralık tazminat davası açıyorum. Daha önce 3 kuruşluk davalar açılıyordu ancak bunun düşük değerde olduğunu gördükçe iftiranın, yalanın dozunu artırıyorsun. Bu anlamda iftira ve yalan ağzına yuva yapmış durumda. Asfalt meselesinde kim nereden 6 bin 500 TL'yi bu aklı verdi bilmiyorum ama biz bu asfaltı 2 bin 600 TL'ye aldık. İşte belgesi burada." dedi ve şöyle devam etti:

"Asfaltın serimi, nakliyesi, her şeyi dahil 3 bin 695 TL'ye alıyoruz. İBB'en 2025 yılında Arnavutköy'e, 1 metrekare asfalt serim yapmadı. Arnavutköy'de bakım onarım yapmadı. Biz de senin yapamadığın caddeleri, sokakları asfaltladık. Bunun karşılığında 2025 yılı içerisinde 130 bin ton asfalt döküyoruz. Fakat böyle alımla iş bitmeyeceği için şimdi asfalt tesisi kurdum, gelecek ay hizmete sokuyorum. Sayın Özel'i yüreği varsa tesisi gezmeye davet ediyoruz. İstanbul'un en düşük fiyatlı ihalemizi bırak da İSFALT'ın alengirli ihalelerine, kimlere nasıl verildiğine, soruşturmada neler olduğuna bir bak."