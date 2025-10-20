Bostanlı pazarcıları Karşıyaka Belediyesi kararına karşı ayakta: Sosyal belediyecilik anlayışıyla bağdaşmıyor
Karşıyaka Belediyesi ile Bostanlı Pazaryeri esnafı arasında yaşanan “yer tahsisi” krizi giderek büyüyor. Yaklaşık 30 yıldır aynı bölgede tezgâh açan pazarcılar, Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı Kent A.Ş.’nin WhatsApp üzerinden paylaştığı iddia edilen bir duyuruda, hak sahiplerinin belirli bir tarihe kadar başvurup yer başına 800 bin TL ödemesi gerektiği yönünde bilgilendirildiklerini öne sürdü. Bu gelişme üzerine belediye binası önünde bir araya gelen pazarcılar, uygulamaya karşı eylem başlattı. Esnaf, haklarını korumakta kararlı olduklarını belirterek geri adım atmayacaklarını dile getirdi. A Haber mikrofonlarına konuşan Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, üzerlerinde ciddi bir baskı olduğunu ifade ederek, dayatılan bu uygulamanın sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla bağdaşmadığını vurguladı.
Karşıyaka Belediyesi ile Bostanlı Pazaryeri esnafı arasındaki "yer tahsisi" gerilimi her geçen gün tırmanıyor. Bölgede 30 yılı aşkın süredir tezgâh açan pazarcılar, bir sabah belediyeye bağlı Kent A.Ş. tarafından gönderilen mesajla adeta şoke oldu.
Söz konusu mesajda, "Hak sahipleri, bugün yani ayın 20'sine kadar mesai bitimine dek başvuru yaparsa her bir yer için 800.000 TL ödeyerek alabilecek. Ödemezse yerler başkalarına devredilecek." ifadeleri yer aldı.
Kendi imkânlarıyla yıllardır bölgede geçimlerini sağlayan pazarcılar, bu kararı "dayatma" olarak nitelendirerek üzerlerinde baskı kurulmaya çalışıldığını savundu.
Yaşanan gelişmelerin ardından pazarcılar, Karşıyaka Belediyesi binası önünde toplanarak belediye başkanını ve alınan kararı protesto etme kararı aldı.
Öte yandan, yasalara göre bir pazarcıya en fazla iki yer verilebileceğini hatırlatan Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, altı pazar yerinin toplam 4 milyon 800 bin TL'ye satılmasının kanuna aykırı olduğunu vurguladı. A Haber ekranlarına konuşan Acar, söz konusu uygulamanın sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla bağdaşmadığını belirtti.
PAZARCILARDAN TEPKİ: BASKI YAPILIYOR
Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar'ın açıklamaları şöyle:
"Bu bir fuar değil, öncelikle bunu belirtmek isterim. Bu, kelime oyunuyla yapılan bir zulümdür. Bostanlı Pazar Yeri'nin çatısını dahi biz, yani esnaf kendi imkânlarıyla yaptı. Yaklaşık 30 yıldır her Çarşamba günü burada pazar kuruluyor.
Geçen hafta Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş., WhatsApp üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşımda "Hak sahipleri bugün, ayın 20'sine kadar mesai bitimine dek başvuru yaparsa, her bir yer için 800.000 TL ödeyerek alabilecek. Ödemezse başkalarına devredilecek." denildi. Yani açıkça bir baskı yapılıyor.
Örneğin, altı pazar yerinin toplam 4.800.000 TL'ye bir kişiye verildiğini duyduk. Bunu yapan, belediyenin değil, belediyeye bağlı paravan bir şirket. Üstelik bu şirket Karşıyaka sınırlarında bile değil; Konak'taki Mistral Kulesi'nin 42. katında faaliyet gösteriyor. Ne olduğu belirsiz, esnaf olmayan bir yapıya yer tahsisi yapılıyor. Oysa yasaya göre bir esnaf en fazla iki yer alabilir. Bu işlemler için ne meclis kararı var, ne encümen kararı, ne de ihale usulüyle yapılmış bir duyuru.
"BU TABLO, SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINA YAKIŞIYOR MU?"
Karşıyaka Belediye Başkanı bu yetkiyi hangi hakla ve hangi cesaretle kullanıyor? Hiçbir yasa ya da yönetmelik buna izin vermezken, hiçbir esnaf bu duruma razı değilken, nasıl "Ben bunu yapacağım" denilebilir? Şu an belediyede 36 meclis üyesinden, 16 müdürlükten kimse yok; sadece kapıda bir güvenlik görevlisi var. Bu tablo, sosyal demokrat belediyecilik anlayışına yakışıyor mu?
Ayrıca, belediye yönetimi kendi sözünden dönmüş durumda. İki grubun etkisinde kaldığı izlenimi veriyor. Biz neyin döndüğünü bilmiyoruz ama şunu açıkça soruyoruz: 4 milyon 800 bin liralık bu sözleşmenin bedeli belediyenin kasasına girdi mi? Girdiyse bu paranın faturası ne olarak kesildi? Bunun cevabını bekliyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adli Tıp Kurumu 85 memur alacak! ATK personel alımı başvuru şartları belli oldu mu? KPSS puan şartı ve branş detayları...
- EGM promosyon ihalesi yarın saat kaçta? EGM 2025 promosyon tutarı açıklandı mı, ne zaman yatacak?
- Altında rekor sonrası uyarı çanları: “Aşağı sinyal” verildi! Gramda düşüş mü sürer, yükseliş mi başlar? 6000 dolar öncesi...
- Yorgunluk, Kaygı, Uykusuzluk… İş yorgunluğunu 3 basit adımda üstünden at
- KYK burs/kredi sonuçları bugün açıklanır mı? GSB son dakika: 2026 KYK burs ve kredi sonuç ekranı açıldı mı?
- 5 formüllü zam belirlendi: Asgari ücretliye yeni maaş hesaplandı! Net+brüt tablosuyla en az 28.403 TL
- Yağmur, sis, kar hepsi geliyor! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: 6 il için sarı kod, sıcaklıklar düşüşte!
- ALES geç başvuru tarihi 2025-2026 | ALES/3 geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
- Green Card başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? Green Card sürecinde nelere dikkat edilmeli?
- Fenerbahçe - Karagümrük maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Louvre Müzesi'nden ne çalındı, değeri ne kadar? Louvre Müzesi kapatıldı mı, son durum nedir?
- IMEI Kayıt Ücreti 2026’da artacak: Yeni ücret ne kadar olacak? IMEI numarası nedir, nerede yazar ve ne işe yarar?