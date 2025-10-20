Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte belediye başkanları dahil isim isim istenen cezalar...
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında iddianame hazırlandı. 578 sayfalık iddianamede 40'ı tutuklu 200 kişi hakkında kamu davası açıldı. Aktaş'a yönelik 9 farklı suçlama yöneltildi. Aziz İhsan Aktaş’ın 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın 415 yıla kadar hapsi istendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ise değişen oranlarda hapsi istendi.
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında iddianame hazırlandı. 578 sayfalık iddianamede 40'ı tutuklu 200 kişi hakkında kamu davası açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' soruşturmasında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme', 'Suç Örgütüne Üye Olma', 'Suç Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Yardım Etme' 'İhaleye Fesat Karıştırma', 'Edimin İfasına Fesat Karıştırma', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Özel Belgede Sahtecilik', 'Rüşvet Alma', 'Rüşvet Vermek','Rüşvetin Temin Edilmesine Aracılık Etme', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama', 'Haksız Mal Edinme' ve 'Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme' suçlarından iddianame hazırlandı.
İddianamede Aziz İhsan Aktaş'ın; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 42 farklı fiilden 'İhaleye Fesat Karıştırma', 4 farklı fiilden 'Edimin İfasına Fesat Karıştırma', 5 farklı fiilden 'Resmi Belgede Sahtecilik', 21 farklı fiilden 'Özel Belgede Sahtecilik', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 10 farklı fiilden 'Rüşvet Verme', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' ve 'Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme' suçlarından cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarına el konulmasına karar verildi.
İŞTE BELEDİYE BAŞKANLARINA İSTENEN HAPİS CEZALARI
İddianamede görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Rüşvet Alma' suçlarından cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 2 farklı fiilden 'Özel Belgede Sahtecilik' suçlarından cezalandırılması, Görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı şüpheli Oya Tekin'in 'Rüşvet Alma' suçundan cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı şüpheli Kadir Aydar'ın 'Rüşvet Alma' suçundan cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar'ın 'Rüşvet Alma' suçundan cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 'Rüşvet Alma' suçundan cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'ın; 'Suç Örgütüne Üye Olma', 26 farklı fiilden 'İhaleye Fesat Karıştırma', 3 farklı fiilden 'Resmi Belgede Sahtecilik', 19 farklı fiilden 'Özel Belgede Sahtecilik', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 4 farklı fiilden 'Rüşvet Alma', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' ve 'Haksız Mal Edinme' suçlarından cezalandırılması istendi ve suçtan elde ettiği malvarlıklarına el konuldu.
AKTAŞ'A 704 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İddianamede Aziz İhsan Aktaş'a 704 yıla kadar, görevinde uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a 415 yıla kadar, görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkan'ı Utku Caner Çaykara'ya 18 yıla kadar, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
