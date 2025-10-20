Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte belediye başkanları dahil isim isim istenen cezalar...

Fotoğraf-AA Arşiv

İddianamede Aziz İhsan Aktaş'ın; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 42 farklı fiilden 'İhaleye Fesat Karıştırma', 4 farklı fiilden 'Edimin İfasına Fesat Karıştırma', 5 farklı fiilden 'Resmi Belgede Sahtecilik', 21 farklı fiilden 'Özel Belgede Sahtecilik', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 10 farklı fiilden 'Rüşvet Verme', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' ve 'Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme' suçlarından cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarına el konulmasına karar verildi.

İŞTE BELEDİYE BAŞKANLARINA İSTENEN HAPİS CEZALARI

İddianamede görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Rüşvet Alma' suçlarından cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 2 farklı fiilden 'Özel Belgede Sahtecilik' suçlarından cezalandırılması, Görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı şüpheli Oya Tekin'in 'Rüşvet Alma' suçundan cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı şüpheli Kadir Aydar'ın 'Rüşvet Alma' suçundan cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar'ın 'Rüşvet Alma' suçundan cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 'Rüşvet Alma' suçundan cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'ın; 'Suç Örgütüne Üye Olma', 26 farklı fiilden 'İhaleye Fesat Karıştırma', 3 farklı fiilden 'Resmi Belgede Sahtecilik', 19 farklı fiilden 'Özel Belgede Sahtecilik', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 4 farklı fiilden 'Rüşvet Alma', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' ve 'Haksız Mal Edinme' suçlarından cezalandırılması istendi ve suçtan elde ettiği malvarlıklarına el konuldu.

AKTAŞ'A 704 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede Aziz İhsan Aktaş'a 704 yıla kadar, görevinde uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a 415 yıla kadar, görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkan'ı Utku Caner Çaykara'ya 18 yıla kadar, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.