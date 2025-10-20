Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte belediye başkanları dahil istenen cezalar | CHP'li 2 vekil hakkında fezleke
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında iddianame hazırlandı. 578 sayfalık iddianamede 40'ı tutuklu 200 kişi hakkında kamu davası açıldı. Aktaş'a yönelik 9 farklı suçlama yöneltildi. Aziz İhsan Aktaş’ın 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın 415 yıla kadar hapsi istendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ise değişen oranlarda hapsi istendi. İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinden sonra yönetim değişikliğini fırsat bilen örgüt lideri Aktaş'ın rotasını İBB ve ilçe belediyelerine çevirdiği, 2020 yılından itibaren İETT, İSFALT, İGDAŞ, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi'nden ihaleler alarak örgüte altın çağını yaşattığı, suç örgütünün en çok ihale aldığı kurumun ise Beşiktaş Belediyesi olduğu tespitine yer verildi. İddianamede CHP'li Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi.
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında iddianame hazırlandı. 578 sayfalık iddianamede 40'ı tutuklu 200 kişi hakkında kamu davası açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' soruşturmasında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme', 'Suç Örgütüne Üye Olma', 'Suç Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Yardım Etme' 'İhaleye Fesat Karıştırma', 'Edimin İfasına Fesat Karıştırma', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Özel Belgede Sahtecilik', 'Rüşvet Alma', 'Rüşvet Vermek','Rüşvetin Temin Edilmesine Aracılık Etme', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama', 'Haksız Mal Edinme' ve 'Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme' suçlarından iddianame hazırlandı.
İddianamede Aziz İhsan Aktaş'ın; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 42 farklı fiilden 'İhaleye Fesat Karıştırma', 4 farklı fiilden 'Edimin İfasına Fesat Karıştırma', 5 farklı fiilden 'Resmi Belgede Sahtecilik', 21 farklı fiilden 'Özel Belgede Sahtecilik', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 10 farklı fiilden 'Rüşvet Verme', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' ve 'Gerçeğe Aykırı Fatura Düzenleme' suçlarından cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarına el konulmasına karar verildi.
CHP'Lİ 2 VEKİL HAKKINDA FEZLEKE DÜZENLENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı. İddianamede, suç örgütünün faaliyet ve sürekliliğine ilişkin, CHP milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkındaki tespitler de yer aldı.
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ
Örgüte ait firmaların Seyhan Belediyesi'nde aldığı ihaleler kapsamında Belediye Başkanı Oya Tekin ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a, Tekin'in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar verdiği kaydedilen iddianamede, Bulut'un halen milletvekili olması nedeniyle hakkında fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bilgisi yer aldı.
İddianamede, "2024 yılı yerel seçimlerinden önce Ekrem İmamoğlu'nun verdiği talimat üzerine İBB ve iştirakleri, Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyelerinde yüklenicilik yapan firma sahiplerden 'seçim için destek' adı altında para toplayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a 5 milyon lira rüşvet verdiği" ifadesi kullanılarak Karabat hakkında da fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi.
İŞTE BELEDİYE BAŞKANLARINA İSTENEN HAPİS CEZALARI
İddianamede görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Rüşvet Alma' suçlarından cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 2 farklı fiilden 'Özel Belgede Sahtecilik' suçlarından cezalandırılması, Görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı şüpheli Oya Tekin'in 'Rüşvet Alma' suçundan cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı şüpheli Kadir Aydar'ın 'Rüşvet Alma' suçundan cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar'ın 'Rüşvet Alma' suçundan cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 'Rüşvet Alma' suçundan cezalandırılması, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'ın; 'Suç Örgütüne Üye Olma', 26 farklı fiilden 'İhaleye Fesat Karıştırma', 3 farklı fiilden 'Resmi Belgede Sahtecilik', 19 farklı fiilden 'Özel Belgede Sahtecilik', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık', 4 farklı fiilden 'Rüşvet Alma', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' ve 'Haksız Mal Edinme' suçlarından cezalandırılması istendi ve suçtan elde ettiği malvarlıklarına el konuldu.
AKTAŞ'A 704 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İddianamede Aziz İhsan Aktaş'a 704 yıla kadar, görevinde uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a 415 yıla kadar, görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkan'ı Utku Caner Çaykara'ya 18 yıla kadar, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
ADRESE TESLİM İHALE!
Gizli tanık "Yaprak", iddianamede, şüpheli Aktaş'ın yakınları üzerinden kurduğu 14-15 firma ve bunlara ait yan firmalar aracılığıyla ihalelere katıldığını, Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt Belediyeleri ile İGDAŞ, İETT ve İSFALT gibi kurumlarla irtibatlı olduğunu, birçok ihalenin "adrese teslim" olarak düzenlendiğini öne sürdü. İhalelerin genelde "21/B" usulüyle yapıldığını, iştiraklerin ise "3/G" usulüyle ihaleye çıktığını, çağrılacak 3 firmanın da şüpheli Aktaş tarafından belirlendiğini beyan eden Yaprak, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün işleyişine ilişkin de bilgiler verdi.
Gizli tanık, ihalelerin planlanmasını resmiyette ortaklıkları bulunmayan Baki Nugay'ın yaptığı, ona ait "Kırlangıç ve "Temorab" firmalarının ürettiği özel temizlik araçlarının teknik şartnamelerinin önceden şüpheli Aktaş'a verilerek işi kimin alacağının garantiye alındığı öne sürdü.
"AKTAŞ'IN İBB'DEKİ BAĞLANTILARI YILDIZ VE KELEŞ"
Mustafa Mutlu'nun ise belediyelere danışmanlık hizmeti verdiğini, buradan aldığı bilgileri Aktaş'a aktardığını, ihale hazırlıklarını bu doğrultuda yaptığını aktaran Yaprak, Aktaş'ın elemanı Ümit Gözütok'un da ondan aldığı şartnameleri belediyeye götürüp ilana çıkarttığı, Mehmet Büyükgüzel'in gayriresmi hesapları ve kime, ne kadar rüşvet verildiğinin kaydını tuttuğu, Doğan Aktaş'ın para transferlerini, Ramazan Murat Aktaş'ın ise Ankara'da siyasi bağlantıları sağladığını kaydetti.
Gizli tanık "Yaprak", Aktaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) bağlantılarının Ertan Yıldız ve Fatih Keleş olduğunu, ihalelerden verilecek payları bu iki isme gönderdiğini, Mehmet Güzel'in de verilen paraların kaydını tuttuğu beyan etti.
"BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE 100 MİLYON TL RÜŞVET VERİLDİ" İDDİASI
İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Müdürlüğü'ne 5 Eylül 2024'te elektronik postayla yapılan ihbar da yer aldı. İhbarda, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın yönlendirmesiyle Alican Abacı'nın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü olarak görevlendirildiği, 2019'da Akpolat'ın başkan seçilmesinden sonra Abacı ile Mustafa Mutlu'yu "kamu ihale danışmanı" olarak görevlendirdiği, İBB Meclis üyesiyken 2024 yılında Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen İnan Güney'in de tanıdığı Gülal Erdovan Anıl'ın da Destek Hizmetler Müdürlüğü'ne atanmasını sağladığı ifade edildi.
Bu atamaların yapılmasının ardından Beşiktaş Belediyesi'ndeki tüm ihalelerin Destek Hizmetleri Müdürlüğü üzerinden yapılmasının sağlandı iddia edilen ihbarda, bunların bir çoğunun aynı gruba ait "Barka", "Bilginay", "Vekontek" ve "İçkale" adlı firmalar tarafından alındığı öne sürüldü.
İhbarda, ihalelerde bu grup firmalarının sahibi Aziz İhsan Aktaş'ın, Alican Abacı aracılığıyla Rıza Akpolat ve diğer CHP yetkililerine 100 milyon lira rüşvet dağıtıldığı iddiasına yer verilerek, rüşvetlerin, Hamit Ünal'ın hesabından nakit alınarak Aktaş'a, oradan da Abacı'ya teslim edildiği, bazı ödemelerin ise Abacı'nın şoförü aracılığıyla yapıldığı aktarıldı.
Şüpheli Aktaş'ın aracında tuttuğu bir defterde tüm ödemelerin ayrıntılı kayıt altına alındığını, ayrıca Mehmet Büyükgüzel'in telefon ve bilgisayarında da bu verilere ulaşılabileceğine dikkati çekildi.İddianamede alınan ifadeler ve tespit edilen deliller sonucunda yapılan değerlendirmede ise Aktaş'ın, 2016'dan itibaren grup şirketlerini genişleterek yeni firmalar kurduğu, artan araç ve personel kapasitesiyle büyükşehir belediyelerinin araç kiralama, çöp toplama ve temizlik ihalelerine yöneldiği belirtildi.
"KANTİN İŞLETMECİLİĞİNDEN 7-8 BİN FİLOLUK ŞİRKETLERE"
Örgüte ait firmaların ihale aldıkça sermaye artırımına gittiği, kısa sürede çok büyük sermayeli şirketler haline geldiği vurgulanan iddianamede, "Barka ve Bilginay şirketlerinin araç filoları yükseltilmiştir. Örgüt liderinin kardeşleri Ramazan Murat Aktaş ve Doğan Aktaş geçmiş dönemli SGK kayıtlarında kantin işletmeciliği yaparken örgüt kapsamında 7-8 bin filoluk araç kiralama şirketlerinin sahibi olmuşlardır. Faaliyet alanını genişleten örgüt lideri, kısa sürede ihale sayısını artırmış ve hızlı ekonomik büyüme sağlamıştır. Örgüt lideri ihaleler yönünden araç kiralama hizmetlerinin dışında bu araçların yakıtlarının da kendi uhdesinde karşılanması için petrol istasyonları kurarak kiralamış olduğu araçların yakıtlarını örgüte ait firmalar tarafından karşılanmasını sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
ÖRGÜT İMAMOĞLU DÖNEMİ İLE ADETA ALTIN ÇAĞINI YAŞAMIŞ
İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinden sonra yönetim değişikliğini fırsat bilen örgüt lideri Aktaş'ın rotasını İBB ve ilçe belediyelerine çevirdiği, 2020 yılından itibaren İETT, İSFALT, İGDAŞ, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi'nden ihaleler alarak örgüte altın çağını yaşattığı, suç örgütünün en çok ihale aldığı kurumun ise Beşiktaş Belediyesi olduğu tespitine yer verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adli Tıp Kurumu 85 memur alacak! ATK personel alımı başvuru şartları belli oldu mu? KPSS puan şartı ve branş detayları...
- EGM promosyon ihalesi yarın saat kaçta? EGM 2025 promosyon tutarı açıklandı mı, ne zaman yatacak?
- Altında rekor sonrası uyarı çanları: “Aşağı sinyal” verildi! Gramda düşüş mü sürer, yükseliş mi başlar? 6000 dolar öncesi...
- Yorgunluk, Kaygı, Uykusuzluk… İş yorgunluğunu 3 basit adımda üstünden at
- KYK burs/kredi sonuçları bugün açıklanır mı? GSB son dakika: 2026 KYK burs ve kredi sonuç ekranı açıldı mı?
- 5 formüllü zam belirlendi: Asgari ücretliye yeni maaş hesaplandı! Net+brüt tablosuyla en az 28.403 TL
- Yağmur, sis, kar hepsi geliyor! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: 6 il için sarı kod, sıcaklıklar düşüşte!
- ALES geç başvuru tarihi 2025-2026 | ALES/3 geç başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
- Green Card başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? Green Card sürecinde nelere dikkat edilmeli?
- Fenerbahçe - Karagümrük maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Louvre Müzesi'nden ne çalındı, değeri ne kadar? Louvre Müzesi kapatıldı mı, son durum nedir?
- IMEI Kayıt Ücreti 2026’da artacak: Yeni ücret ne kadar olacak? IMEI numarası nedir, nerede yazar ve ne işe yarar?