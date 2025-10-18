Türkiye'nin yeni göz bebekleri “Ateş Serbest-2025” tatbikatında nefes kesti! A Haber’de çarpıcı değerlendirme: Yerli üretim artık bir güvenlik meselesidir

Fotoğraf (AA)

TATBİKATTA ÇELİK KUBBE İLK KEZ YER ALDI

Faaliyet kapsamında yerli ve milli imkanlarla üretilen, ayrıca TSK'nın kullanımına sunulan 82 silah ile sistem alanda sergilendi. Sergide çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe de ilk kez yer aldı.

Ateş Serbest Faaliyeti'nde, tel güdümlü dron, Aslan insansız kara aracı, Korkut silah sistemi, 105 milimetre Boran obüs ve sürü dron da ilk defa kullanıldı. Birçok harekatta etkin olarak kullanılan yerli üretim milli piyade tüfek atışlarının gerçekleştirildiği faaliyette, keskin nişancı timleri de hedefleri vurdu.

Keskin nişancıların 600 metre ve 1 kilometre mesafedeki küçük cam hedeflere yaptıkları isabetli atışlar, protokol üyelerince beğeniyle takip edildi. Atışlarda yerli üretim KNT-76, Bora-12 ve KN-12 keskin nişancı tüfekleri de kullanıldı.