Emine Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği: Sıfır Atık Forumunda çevre, barış ve Gazze gündemi

Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs, Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean ve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari ile bir araya geldi.

EMİNE ERDOĞAN VE BM HABİTAT İCRA DİREKTÖRÜ ROSSBACH İLE GÖRÜŞMESİ

İstanbul'da Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat işbirliğiyle "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla gerçekleşen görüşmede BM-Habitat'ın Türkiye'de açılması planlanan Bölge Ofisi ve Gazze süreci ele alındı.

Türkiye'de açılması planlanan Bölge Türkiye'nin bu süreçteki destekleri ve liderliği dolayısıyla teşekkür eden BM Habitat İcra Direktörü Rossbach Rossbach, Açılacak ofisin yalnızca bölgesel değil, aynı zamanda küresel ölçekte sıfır atık ve akıllı şehirleşme alanında bilgi, tecrübe ve bir buluşma noktası olacağına inandığını ifade etti.

Gazze konusununda gündeme geldiği görüşmede BM Habitat İcra Direktörü Rossbach, Gazze'de barışın sağlandığını ve halkın bölgeye dönmeye başladığını ancak büyük bir yıkım yaşandığını belirtti. Herhangi bir yerde ıslah çalışması, yeniden inşa, kentsel dönüşüm ihtiyacı varsa bu konuda yapılacak işlerde işbirliğine gidilebileceğini, dayanıklı evler inşa edilmesi, toplu konutlar konusunu ve atık yönetimi konseptinin de birleştirilebileceğini ifade etti.

Gerçekleşen görüşmede Emine Erdoğan, Türkiye'nin yeniden inşa ve toplu konut projelerinde çok fazla tecrübesi olduğunu, Gazze'nin yeniden imarı konusunda Türkiye'nin önemli adımlar atacağını ancak tüm ülkelerin bu sürece destek vermesi gerektiğini belirtti.

Yapılan görüşmeye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Maarif Vakfı Başkanı Mesut Özdil de katıldı. Görüşmede Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs, Gazze barışında Türkiye'nin destek, katkıları ve liderliği için teşekkür etti. Görüşmenin ardından Maarif Vakfı ile Jeffrey Sachs'ın başkanı olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı arasında küresel eğitim konusunda işbirliği anlaşması imzalandı.

GÖRÜŞMEDE GAZZE KONUSU ELE ALINDI

Başşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs görüşmesinde Gazze konusunda yapılabilecekler ele alındı. Sachs , bundan sonraki adımın Filistin'in BM'de tanınması olması gerektiğini ifade etti.

EMİNE ERDOĞAN VE UNECE İCRA SEKRETERİ MOLCEAN İLE GÖRÜŞMESİ

Görüşmeye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da katıldı. Görüşmede, sürdürülebilir toplu konutlar, ormanların sürdürülebilir bir şekilde korunması, moda sektöründe sürdürülebilir üretimi tesis etme ve atık yönetimini yaygınlaştırma konuları ele alındı.

UNECE İcra Sekreteri Tatiana Molcean, Türkiye'nin çok hızlı adımlar atan, sonuç alan bir ülke olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de forumdan büyük bir heyecan duyduğunu belirten Molcean, Emine Erdoğan'ın yaptığı işleri yakından takip ettiğini vurguladı. Türkiye'nin sürdürülebilirlik konusunda çok güzel bir geçmişi olduğunu, bölgedeki diğer ülkelere örnek olabileceğini, özelikle kamu-özel sektör ilişkisi konusunda öne çıktığını kaydeden Molcean, Azerbaycan-Özbekistan gibi ülkelerle paylaşabileceklerini söyledi. Molcean, UNECE gıda maddelerinin taşınması, saklanması, depolanması gibi konularda standartlar geliştirdiklerini belirtti.

EMİNE ERDOĞAN VE İRAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI ANSARİ İLE GÖRÜŞMESİ

Görüşmeye Çevre ve Şehircilik Bakanı Nuh Yılmaz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da katıldı. İstanbul'da 'Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm' temasıyla düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun ardından İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari, Emine Erdoğan'ı düzenlenen forum nedeniyle tebrik etti. Ansari, forumun Türkiye ev sahipliğindeki ilk büyük çevre forumu olduğunu belirtti.

Shina Ansari'nin katılımı ile forumu güçlendirdiğini ifade eden Emine Erdoğan, Komşularla birlikte güçlü olunacağına inandıklarını, İran ile Türkiye'nin geçmişten gelen geleceğe uzanan özel bir ilişkisi olduğunu ifade etti. Emine Erdoğan, diplomaside müzakere ve barışın hakim olması gerektiğini, ne yazık ki son dönemde bölgede saldırganlığın, savaşın, çatışmanın yaygınlaştığını söyledi. Bu noktada dost ülkeler olarak birbirimize destek vermenin önemine değinen Erdoğan, Türkiye'nin İran'ın yanında olduğunun altını çizdi. Erdoğan, Ansari'nin çevre konusundaki çalışmalarını öğrendiğini ifade ederek, kendisini tebrik ederek, hangi konuda olursa o konuda iş birliğine hazır olduklarını söyledi. İran ata tohumu, bitkisel ilaçların üretimi gibi konulardaki faaliyetleri hakkında bilgi veren Erdoğan, İran'ın bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıp konusunda da öne çıktığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari, Atık konusunda İran'ın da yoğun çalışmalar yürüttüğünü ama geliştirmeyi çok istediklerini, bu konuda tecrübe ve bilgi paylaşımının önemli olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin doğal yaşamın korunması, atık yönetimi, su tasarrufu gibi çevre meselelerinde yoğun tecrübesi olduğunu, iki dost ülke arasındaki iş birliğini geliştirmenin çok doğru olacağını kaydetti. Görüşmede, Türkiye'nin net duruşunu bütün meselelerde ortaya koyduğunu, İran'ın yaşadığı sorunlarda da yanında durduğunu kaydeden Shina Ansari, teşekkür ederek, çevre konularında başarıya ulaşmak için barışın tesis edilmesinin şart olduğunu ifade etti.