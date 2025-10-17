Bakan Hakan Fidan’dan Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile görüşmesi sonrası flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile Ankara'da görüştü. Görüşmenin ardından Bakan Fidan ve Alman mevkidalı Wadephul ortak basının toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, basın toplantısındaki konuşmasına Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurarak başladı. Bakan Fidan, ziyaretin gerçekleşmesi için hazırlıkların başladığını kaydetti.

Bakan Fidan, basın toplantısındaki konuşmasında şunları söyledi:

"Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerin dar siyasi hesaplarına hapsolmuş önyargılı tutumunu bir kenara bırakmasını bekliyoruz. İki müttefik olarak ülkelerimizin Avrupa'nın güvenliğini ilgilendiren konulara yakın çalışmaya önem veriyoruz. Vize serbestisi diyaloğunun yeniden canlanması konusunu görüştük. Vize konusunda sorunlar giderilmedi. Almanya'nın aldığı kolaylaştırıcı adımları çok kıymetli buluyoruz. Bu çerçevede imkan ve kabiliyetlerimizin güçlü olduğu savunma sanayisi alanında kısıtlamaların değil ortak projelerin gündemde olduğunu görüyoruz. Değerli mevkidaşım bu yönde atılan adımları söyledi. Almanya'nın son dönemde bu yönde attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemizin SAFE mekanizmasına etkin katılımı ve ortak projeler geliştirmesi de kritik bir öneme haizdir. AB ilişkileri ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları da görüştük. Bunların başında güncel olarak Gazze gelmekte. İki taraf olarak Gazze'deki ateşkesin devamlılığı, insani yardımların kesintisiz girmesi, savaşın kalıcı bir biçimde bitmesini teyit ettik. İki devletli çözümün bölgedeki kalıcı barışın adımı olacağını konuştuk. Gazze'deki ateşkesin bozulmaması gerektiği, bu konuda atılması gereken adımların gereken uluslararası iş birliğinin ortaya konması gerektiği konusunda da hemfikiriz. Avrupa'nın ve özellikle Almanya'nın, Filistin ve Gazze ile ilgili olarak atacağı adımların büyük değer taşıyacağını ifade ettik. Türkiye, sağlanan bu mutabakatın uygulanmasına yönelik üzerine düşeni yaptığı gibi, bundan sonra da fazlasını yapmaya hazırdır. Özellikle bu çerçevede oluşturulan görev gücü, barış kurulu ve uluslararası iş birliği mekanizmalarında Türkiye'nin aktif rol alması konusunda Cumhurbaşkanımız kararlılık göstermektedir. Atılan her adımın, kalıcı barışa hizmet etmesi gerektiğini vurgulamak isterim.

GAZZE'YE NEFES OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye, Gazze'ye nefes, Filistin'e umut olmaya devam edecektir. Gazze'nin yeniden imarı için verilen inşaatlara da aktif destek vermeyi sürdüreceğiz. Gazze'de yükselecek her bina, insanlığın ortak vicdanını destekleyecektir. Henüz yolun çok başındayız. Nihai amacımız, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve tüm acılara rağmen barış ve refahın hâkim olacağı bir Orta Doğu'nun kurulmasıdır.

ŞAM - SDG ENTEGRASYONUNU TAKİP EDİYORUZ

Görüşmelerimiz kapsamında Suriye'deki durumu da ele alıyoruz. Suriye Hükümeti'nin SDG ile yürüttüğü görüşmeleri yakından takip ediyoruz. Entegrasyonun ülkenin güvenliğine, halkın beklentilerine ve ekonomik kalkınmasına somut katkılar getirmesini bekliyoruz. Bu çerçevede, Suriye Hükûmeti'nin ülkenin kuzeydoğusunda ve doğal kaynaklar üzerinde kontrol sağlamasına imkân tanınması gerekmektedir."

Ayrıntılar geliyor...