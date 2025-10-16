16 Ekim 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Feci kaza! Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Feci kaza! Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 16.10.2025 01:05
ABONE OL
Feci kaza! Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Karabük’te, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Karabük'te, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 125. Sokak ile Kamyon Köprü kesişiminde meydana geldi. E.Ö. idaresindeki 78 ACH 460 plakalı motosiklet ile B.Ş.U. yönetimindeki 78 BU 552 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü E.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Feci kaza! Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı Feci kaza! Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı Feci kaza! Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör