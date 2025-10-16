Başkan Erdoğan’a 4 ülkenin büyükelçisinden güven mektubu

16 Ekim 2025, Perşembe
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meksika, Mısır, Sri Lanka ve Litvanya büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Büyükelçiler, güven mektuplarını Erdoğan’a sundu ve aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Diaz De Leon, Mısır Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh, Sri Lanka Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa ve Litvanya Büyükelçisi Marius Janukonis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçiler ile ayrı ayrı görüştü.

