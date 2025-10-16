2026 yılı bütçe maratonu başlıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2026’da yüzde 3,8 büyüme öngörüyoruz

"EN BÜYÜK PAY YİNE EĞİTİMDE"

Yılmaz, 2026 yılı bütçesinde deprem hasarlarının giderilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira tutarında ödenek öngörüldüğünü, eğitime ise 2026 yılında 1 trilyon 944 milyar lira ödenek ayrıldığını açıkladı. Yılmaz Yükseköğretim kurumları bütçelerini 2026 yılında 651 milyar liraya çıkardıklarını belirtirken, yüzde 15,3 oranı ile en büyük payı yine eğitime ayırdıklarının altını çizdi.

2026 yılı bütçesinin yüzde 4,8'ini sosyal yardım ve destekler için ayırdıklarını belirten Yılmaz, bu rakamın 917 milyar lira olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz " Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için 2026 yılı bütçesinde 373 milyar lira kaynak öngörüyoruz." dedi.